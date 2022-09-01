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“促进全球服务贸易开放的重要平台”（我看服贸会）

本报记者  万  宇
2022年09月01日08:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　“多年来，我们见证了服贸会影响力的显著提升。这一盛会已成为促进全球服务贸易开放的重要平台，对促进全球发展至关重要。”在2022年中国国际服务贸易交易会开幕之际，世界贸易网点联盟主席布鲁诺·马谢接受了本报记者的专访。

　　2012年，马谢参加了首届中国（北京）国际服务贸易交易会。马谢表示，令人印象深刻的是，越来越多的国家参与服贸会，不但获得了展示产品和技术的重要机会，也促进了与其他国家服务贸易企业的对接交流。

　　2022年服贸会的主题是“服务合作促发展  绿色创新迎未来”。马谢认为，这一主题重申了全球工商界以科技服务人类美好未来的愿景，并强调了尊重自然和保护环境的长期发展承诺。

　　“促进服务贸易发展一直是世界贸易网点联盟的核心业务。”马谢表示，他们正在建立一个遍布全球的电子交易柜台网络，可在一个更安全、更可靠的环境中推广电子商务。联盟的电子贸易服务柜台能够对中小企业提供的资料进行核实，从而更好地促进服务贸易发展。“目前，我们在中国有两个电子交易柜台，一个在北京，一个在上海。中国是一个巨大的服务贸易市场，我们希望未来能将这一网络扩展到更多地方。”

　　马谢说，即使受到新冠肺炎疫情影响，世界贸易网点联盟和服贸会主办方仍共同组织了多场论坛和研讨会，贸易网络运营商从中受益良多。“服贸会可以迅速适应防疫要求和经济发展变化，确保每年的展会顺利平稳举行，这使其对全球许多重要公司很有吸引力。”他表示，联盟今年的目标是通过网络在中小型企业之间搭建合作平台，促进服务贸易的电子化。

　　马谢认为，中国在维护全球产业链供应链稳定方面发挥着重要作用。“中国经济在疫情防控期间展现出良好的韧性，许多行业恢复生产的速度很快，这令人鼓舞。”

　　“中国在数字技术、可再生能源、电力交通等知识密集型产业和绿色发展领域处于领先地位。中国不断提高的创新水平拓展了全球贸易的发展空间。”马谢说，“我对中国经济发展前景充满信心，中国将继续为维护全球产业链供应链稳定作出重要贡献。”


　　《 人民日报 》（ 2022年09月01日 03 版）
(责编：申佳平、陈键)
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