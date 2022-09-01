韩 鑫

【现象】不久前，北京市经济和信息化局发布的《北京市促进数字人产业创新发展行动计划（2022—2025年）》提出，到2025年，北京数字人产业规模突破500亿元。作为国内首个数字人产业专项支持政策，此举让数字人这一新生事物受到社会关注。相关政策的出台，将为我国数字人产业快速健康发展注入动力。

【点评】

数字人是指利用数字技术打造的、模拟人类特征并存在于非物理世界的虚拟人物。近年来，随着5G、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术的蓬勃发展，数字人的精细度和智能化水平不断提升，一大批数字人走上不同工作“岗位”，加速融入人们的日常生活。

打开电视，气质端庄、面容姣好的虚拟主播上线新闻节目，不仅表达精准连贯，还能进行赛事手语直播；进入线上银行，虚拟员工一边活跃在直播中与客户互动，一边充当播报员，为用户提供新鲜资讯；走进剧场，虚拟偶像正式亮相，与众多演员一道同台竞演……从文娱传媒到金融教育，当前，我国数字人商业化应用探索步伐持续加快，不同形式、更广领域的应用场景不断涌现，正逐渐成为数字经济发展的新增长点。相关机构预测，到2030年，我国数字人整体市场规模将达到2700亿元。

数字人应用的多元拓展，得益于我国数字技术的不断进步和产业布局的持续完善。总体看，目前我国数字人产业上下游均已具备一定规模的企业集群，并形成较为深厚的技术积累。看上游，成像设备产品已发展成熟，光学元器件和智能传感器等关键技术正被集中攻克；看下游，应用领域加速从文娱行业向制造业、现代服务业延伸。同时，数字人产品制作企业高速发展、相关服务平台正加快打造，数字人制作水平、精细度明显提升。随着众多科技企业纷纷进入数字人领域，数字人产业将加快走向成熟。

尽管发展迅猛、前景可期，但也应看到，目前数字人产业仍处在成长期，将其巨大潜力转化为产业实力，仍须补短板强弱项。一方面，要持续在人工智能、虚拟现实等核心技术上实现突破，提升数字人的交互能力，真正为受众提供千人千面的差异化、沉浸式体验。另一方面，要通过技术升级进一步降低数字人制作成本，提升制作效率，推动数字人定制形成规模，让数字人真正成为个人和组织的数字资产，从而充分释放数字人的产业价值。

作为连接数字世界和现实世界的重要媒介，数字人有助于实现感官维度的全面延伸。通过为人们提供全新的交互体验，数字人可以进一步拓展信息消费市场，成长为数字经济增长新动能。期待在相关政策引领、市场需求驱动下，数字人产业能把握好发展新机遇，不断拓展应用边界，赋能千行百业转型升级，更快走进千家万户，更好服务经济社会高质量发展。

《 人民日报 》（ 2022年09月01日 05 版）

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经