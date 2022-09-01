李嘉珊

商务部等27部门不久前联合发布的《关于推进对外文化贸易高质量发展的意见》，对我国文化贸易发展意义重大。深刻理解和把握对外文化贸易高质量发展的内涵，着力推动体制机制改革和内容形式创新，促进文化贸易规模增长和结构优化，将更有效地提升我国文化贸易国际竞争力，为文化强国建设提供坚实基础。

长期以来，我国文化贸易以文化产品为主。2021年，我国文化产品进出口额1558.1亿美元，增长43.4%。近10年来，我国文化服务贸易保持平稳增长并不断实现突破，传统文化服务业稳步发展的同时，具有高附加值的文化服务日益受到重视，但依旧存在文化贸易结构亟待优化、贸易发展水平不够均衡等问题。要充分认识我国对外文化贸易的内在特征，着力创新对外文化贸易内容形式，精心打造文化贸易国际竞争力。

当前，数字经济迅猛发展，日渐成为全球经济增长新引擎。文化贸易特别是文化服务贸易天然带有一定数字基因，如动漫、网络游戏、影视、数字出版等。在数字时代，要不断巩固当前已有数字文化产品及服务的国际市场优势，同时要推进优秀传统文化产品及服务的数字化转型，提高供给体系质量，培育数字文化贸易新动能。

从推进文化贸易高水平开放的角度来说，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效实施、共建“一带一路”等都为对外文化贸易的发展带来新机遇，有助于开拓全球文化市场。促进文化贸易高质量发展需要引进国外优质文化产品与服务，推动进口与出口协调发展。文化产品与服务是增强民族自信、促进人们相互理解和认同的重要载体，文化贸易是广义的文化交流，是实现中外民心相通的重要纽带。应以更高水平开放促进文化贸易高质量发展，激发市场内生动力。

推动文化贸易高质量发展，还应夯实国家文化出口基地建设，这是新形势下深化文化体制改革的创新举措，也是提升文化贸易国际竞争力的重要抓手。国家文化出口基地兼具产业集聚优势和政策保障优势，汇聚了一定范围内的优质文化贸易资源。要充分发挥国家文化出口基地的政策优势、平台优势、资源优势以及规模优势，通过整合对外文化贸易政策、服务、人才等，集聚国内外文化贸易高端要素资源。要以国家文化出口基地建设为契机，建设一批国际辐射力广、竞争力强的文化贸易功能载体，构建以企业为核心的文化产品与服务出口产业链、价值链和创新链，夯实我国对外文化贸易创新发展的基础，有力推动文化贸易高质量发展。

（摘编自《经济日报》，原题为《打造对外文贸国际竞争力》）

《 人民日报 》（ 2022年09月01日 05 版）

(责编：申佳平、陈键)

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