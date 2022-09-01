成长春

切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，做到全国一盘棋、统一大市场、畅通大循环

习近平总书记强调：“发展社会主义市场经济是我们党的一个伟大创造，关键是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。”今年3月发布的《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》，明确将“有效市场，有为政府”列为工作原则之一。更好发挥政府作用，加快转变政府职能，有助于推动有效市场和有为政府更好结合，从广度和深度上不断推进全国统一大市场建设。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持社会主义市场经济改革方向，推动企业自主经营、公平竞争，消费者自由选择、自主消费，商品和要素自由流动、平等交换的现代市场体系加快形成。同时，我国市场体系仍然存在制度规则不够统一、要素资源流动不畅、地方保护和市场分割等突出问题。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，强化竞争政策基础地位，加快转变政府职能，才能用足用好超大规模市场优势，让需求更好地引领优化供给，让供给更好地服务扩大需求。

在统一市场规则方面积极作为。建设统一大市场的首要前提是基础制度规则的统一。《意见》从完善统一的产权保护制度、实行统一的市场准入制度、维护统一的公平竞争制度、健全统一的社会信用制度等4个方面作出了系统部署。产权保护、市场准入、公平竞争、社会信用4个方面的制度犹如四大支柱，在规范行政权力边界的同时，也创造出让企业良性竞争、让要素自由流动的制度环境，有助于以统一大市场集聚资源、推动增长、激励创新、优化分工、促进竞争。

在推进市场监管公平统一方面积极作为。建设全国统一大市场必须不断提高政策的统一性、规则的一致性、执行的协同性，增强在开放环境中动态维护市场稳定、经济安全的能力，有序扩大统一大市场的影响力和辐射力。监管规则要统一。按照“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”原则，明确监管内容和监管规则，理清责任链条。监管执法要强化。推进维护统一市场综合执法能力建设，加强知识产权保护、反垄断、反不正当竞争执法力量。监管能力要提升。完善“双随机、一公开”监管、信用监管、“互联网+监管”、跨部门协同监管等方式，加强各类监管的衔接配合。

在优先推进区域协作方面积极作为。推进区域协作要结合区域重大战略、区域协调发展战略实施。在建设全国统一大市场过程中要处理好全局系统谋划与优先推进区域协作之间的关系。比如，统筹谋划区域间重大体制机制改革事项，建立公共品供给协同治理机制和税收收入分享机制，等等。此外，在绩效联合考核和事权与支出责任相匹配等方面也要深化改革，在重点区域内积极探索新型协同治理模式。

建设全国统一大市场，必须破除阻碍市场发展和要素流动的各种障碍，形成能够充分发挥各地区比较优势、要素自由流动并能实现资源优化配置的大市场。充分认识建设全国统一大市场对于构建新发展格局的重要意义，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，做到全国一盘棋、统一大市场、畅通大循环，定能为构建新发展格局和高水平社会主义市场经济体制提供坚强支撑。

（作者为南通大学江苏长江经济带研究院院长）

《 人民日报 》（ 2022年09月01日 05 版）

(责编：申佳平、陈键)

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