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2022年铁路暑运圆满收官

全国铁路累计发送旅客4.4亿人次、货物6.5亿吨

2022年09月01日08:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为8月31日，旅客在宝兰高铁定西北站站台乘车出行。
　　王克贤摄（新华社发）

　　本报北京8月31日电  （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，8月31日，为期62天的铁路暑运圆满结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客4.4亿人次，日均716.8万人次，高峰日发送旅客873.5万人次，客流平稳有序；累计发送货物6.5亿吨，同比增加4537万吨，增长7.5%，货运保持高位运行。

　　国铁集团运输部负责人介绍，国铁集团认真贯彻落实党中央、国务院稳住经济大盘部署要求，高效统筹疫情防控和客货运输，加大保通保畅工作力度，提升客货运输服务品质，较好满足了人民群众暑期出行和物流服务需求，为我国经济稳定运行提供了有力支撑。

(责编：申佳平、陈键)
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