据新华社北京8月31日电 （魏玉坤、欧立坤）记者31日从国家统计局获悉，2021年我国经济发展新动能指数为598.8，比上年增长35.4%，以新产业、新业态、新模式为主要内容的新动能实现稳步成长，经济活力不断提升，创新能力进一步增强。

网络经济持续快速发展，推动新动能不断壮大。据测算，2021年，网络经济指数达1963.6，比上年增长48.4%。按可比口径计算，2021年我国电子商务平台交易额比上年增长19.6%。

新增市场主体保持良好增长态势，活力有效激发。据测算，2021年，经济活力指数为393.1，比上年增长18.8%。从主要构成指标看，2021年，全国新登记注册市场主体数量为2887.2万户，增长15.4%，年末市场主体总数达1.5亿户。

(责编：申佳平、陈键)

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