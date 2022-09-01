新华社记者安蓓、申铖

原标题：从计划预算执行报告看下半年经济稳中求进

受国务院委托，国家发展改革委主任何立峰30日向十三届全国人大常委会第三十六次会议报告了今年以来国民经济和社会发展计划执行情况，财政部部长刘昆报告了今年以来预算执行情况。

何立峰在报告中指出，今年以来世界经济形势更趋严峻，国内经济一度出现波动，随着一些疫情较重地区形势逐步好转、稳经济一揽子政策措施加快落实，经济运行保持在合理区间。

何立峰说，当前我国经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性仍然存在，我国经济运行仍面临持续显现的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，仍面临一些突出矛盾和问题，稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战，经济恢复发展的基础还不稳固，下行压力仍然较大。

“面对内外部阶段性、突发性因素冲击，我国经济在较短时间内实现企稳回升，展现出了强大的生存力、竞争力、发展力、持续力，这充分说明我国经济持续健康发展的良好态势没有改变，支撑高质量发展的生产要素条件没有改变，长期向好的基本面没有改变。”他说。

围绕下半年要抓好的重点工作，何立峰说，高效统筹疫情防控和经济社会发展工作。进一步增强宏观政策合力，加快推进稳经济一揽子政策措施落地见效。提高产业链供应链稳定性和国际竞争力，进一步优化企业复工达产政策，持续畅通交通物流，加大重点行业企业纾困帮扶力度。加大创新驱动发展战略实施力度，持续推进重点领域关键核心技术攻关，加快国家重大科技基础设施建设。

刘昆表示，下一步要继续落实落细积极的财政政策。实施好各项组合式税费支持政策，进一步释放留抵退税政策红利，坚决查处乱收费、乱罚款、乱摊派，帮助市场主体特别是中小微企业、个体工商户恢复活力。认真研究解决市场主体反映的突出问题，督促地方加强政策配套，挖掘自身潜力加大支持力度。进一步加强预算执行管理，加快资金拨付和支出进度，管好用好直达资金。

刘昆说，要加强重大战略任务财力保障。坚持问题导向，持续支持推动突破重点领域“卡脖子”关键核心技术，助力企业加强技术研发攻关。支持统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，牢牢守住保障国家粮食安全底线。落实好促进区域协调发展的相关财税政策。

何立峰强调，要深入实施扩大内需战略。拓展有效投资空间，有力有序推进“十四五”规划102项重大工程实施，全面加强重大项目前期工作，强化项目资金要素保障。促进重点领域消费加快恢复，落实扩大汽车消费政策措施，推动汽车由购买管理向使用管理转变，鼓励有条件的地方开展绿色建材、绿色智能家电下乡和以旧换新，改善居民消费环境。

何立峰表示，要坚定不移深化改革扩大开放。推动重点领域和关键环节改革举措落实落地，加快建设全国统一大市场，抓好要素市场化配置综合改革试点，进一步加强和改进国有经济管理，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。持续优化营商环境，支持和引导资本健康发展。

面临困难挑战，做好民生兜底保障尤为重要。何立峰说，要着力促进居民增收，推动落实保障农民工工资支付各项制度，进一步拓宽农民增收渠道。不断增强公共服务供给能力，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，加快构建普惠托育服务体系，健全基本养老服务体系。

刘昆强调，要积极应对疫情、灾情等影响，及时帮扶失业人员和需纳入低保的对象、临时遇困人员等，在保障和救助上该扩围的扩围，应保尽保、应兜尽兜；巩固拓展脱贫攻坚成果，加快全面推进乡村振兴；拓宽市场化就业渠道，通过社保补贴、创业贷款、税费减免等鼓励企业吸纳就业；继续保障养老金按时足额发放。

(责编：赵竹青、陈键)

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