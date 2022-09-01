原标题：国家重点研发计划启动 赋能数字身份应用

支持1亿以上的账户规模，3万个以上的区块链节点，我国自主创新的区块链软硬件技术体系“长安链”正助力建设我国权威可信的数字身份链。日常出行、电子支付、公共服务等基本事项将更加便捷，隐私信息也将获得更好的保护。

记者日前获悉，国家重点研发计划中的“揭榜挂帅”榜单项目——“基于法定证件的数字身份区块链技术研究与应用”已正式启动并进入实施阶段。“长安链”作为区块链底层平台，将支持建设高性能分布式数字身份架构，为我国可信数字身份体系建设提供技术支撑。

该项目由公安部第一研究所牵头，集合政产学研用多方力量开展技术攻关。随着国家数字化建设的不断推进，身份证电子化需求日益迫切，但如何保护居民身份隐私信息，保证身份信息不泄露，不篡改冒用，是亟待解决的问题。该项目拟研究运用区块链技术进一步扩展互联网+可信身份认证平台（CTID）可信数字身份应用模式，赋能数字身份生态建设。

“长安链”主任研究员唐琳说，区块链可以满足数字身份中心化签发、分布式认证的需求。作为我国首个自主可控的区块链软硬件技术体系，“长安链”在此基础上，还具备全自主、高性能、强隐私、广协作的优势，上链数据可追溯、不可篡改，支持高性能隐私计算，保护个人隐私信息安全。

该研发计划将基于包括身份证在内的权威法定身份证件，依托“长安链”底层平台，设计实现“1条身份链+N条业务链”的多链架构服务模式，实现海量数字身份的全生命周期管理，支持1亿以上的账户规模，3万个以上的节点，为我国可信数字身份体系建设提供技术支撑。

唐琳说，该研发计划还将在物联网设备、公共服务、电子支付等典型场景率先试点应用。比如在物联网层面，支持居民利用可验证数字身份凭证代替原有的入园卡、门禁卡等通行证，方便出入，也提升了社区的安全性；公共服务方面，市民使用自己的数字身份凭证代替原有的各种证明，可以实现数十个项目的政务服务“一证通办”；电子支付方面，支持市民利用分布式数字身份关联多个银行账户，实现“一次认证，多方办理”。

记者了解到，“长安链”还将支持国家相关部门建设一套分布式数字身份管理体系——长安身份通。它利用可信数字身份架构，实现公民自主掌握身份信息。除了国家人口管理部门外，其他单位只能获取一个通过“长安链”隐私计算“脱敏”后的编码，确保信息安全，“网购平台、社交网络泄露个人信息的风险将大大降低。”唐琳说。（记者张亚雄）

(责编：赵竹青、陈键)

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