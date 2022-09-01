原标题：比拼“下半场” 新能源汽车如何从“有”到“好”

如果说新能源汽车的赛场，也分“上下半场”，那么当前我国新能源汽车市场渗透率已达21.6%，实现从无到有的跨越，“下半场”的比拼，战幕已开。用户越来越多，如何从“有”到“好”——解决“安全、续航里程、快速充电”这三个“痛点”？近日，记者带着这些问题，前往在京举办的2022新能源汽车大会寻找答案。

安全是产业的持续追求

新能源汽车整车、氢燃料电池、汽车芯片……由中国科学技术协会、北京市政府、海南省政府、科技部、工信部等联合主办的此次大会上，40余家企业的核心技术和最新产品悉数亮相，还包含20多场会议、1.3万平方米展览及多场活动。

“电动汽车下半场才刚刚开始！”中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬在大会上直言，电动汽车产业在过去几十年间的发展中，已初步形成行业业态，核心技术也有一定发展，但未来仍任重而道远。

首当其冲的就是如何更加安全。其中，新能源汽车热失控，是车主普遍关心的话题。在此次大会上，记者发现，产业界正在寻找更好的解决方案。

“安全是产业的持续追求。”国联汽车动力电池研究院有限责任公司副总经理马小利说，为了保证新能源汽车的安全可靠，他们专门打造了一南一北两个检测中心，“北京中心落地在怀柔，客户已经有160余家。目前检测的项目有320余项，覆盖的标准也已超过百余项。去年在广东佛山又建立了一个检测分中心，总投资是1.2个亿，涵盖了电性能、安全性和可靠性这几大方面。”

据马小利介绍，他们去年还联合行业15家电池企业和整车企业一起做了热失控产气的分析。“我们发现一旦发生热失控，5分钟逃生的预警时间是不够的，另外，热失控以后会产什么气体，这个气体量是多少，对车内人员到底有没有危害，这些方面的研究，我们也取得了一些进展。”马小利说。

好消息是，目前相关解决方案正在开发。“我们预计通过这套方案能够将电芯预警提前30分钟，这很重要。”马小利说：“预警是一定要在电芯出问题的时候就能监测，如果电池包已经热失控，时间很短，这个危害非常大，无法留足够的时间让人逃生。”

智能新能源汽车的安全性，大家也非常关注。在本届大会举办地北京经济技术开发区，时常有自动驾驶汽车飞驰而过。在这里，用软件叫车，会有无人驾驶车辆接单，全程自动行驶。

据了解，今年7月北京开放国内首个无人化出行服务商业化试点，在北京经济技术开发区核心区60平方公里范围内，有30辆主驾无人车辆，开展常态化收费服务。

未来，如何让用户欣然接受智能新能源汽车？“乘客选择智能新能源汽车，安全是前提。”吉林大学汽车工程学院院长高振海说：“未来量产的智能汽车首先肯定是要通过安全测试的验证，然后是驾乘人员亲身体验的操控性与乘坐的舒适性，这些会成为市场竞争的重点，也是整车企业必须掌握的核心集成匹配技术。”

记者注意到，在本次大会上，从防止误操作的功能安全，到智能座舱提供更理想的驾乘姿态，再到声音、触觉、嗅觉等多模态的人机交互……众多新技术，显示出智能新能源汽车会带来更高品质的驾车乘车体验。

续航里程能否更高

在续航里程方面，纯电新能源汽车的续航能力已大幅提升。工信部副部长辛国斌在大会上指出，近年来，我国新能源汽车产业技术创新步伐加快，新型成组技术、高镍无钴电池、半固态电池等突破应用，新技术、新模式、新业态不断涌现。

在新车展台上，记者看到，极狐汽车展示的阿尔法S车型续航里程超过700公里，北京奔驰的电动旗舰EQS车型，工况续航里程超过800公里。

据中国科学院科技发展战略研究所副所长王晓明介绍，2021年我国新能源汽车的平均续航里程还在500公里区间，今年又进一步提升到600公里甚至更高的续航能力。“新能源汽车在电池能量密度、电耗效率和续航里程等方面的明显提升，给消费者带来更大信心。”王晓明说。

大会期间，各电池和车企也不断爆出“猛料”——中创新航高级副总裁谢秋介绍说，该公司研发的One-stop高锰铁锂电池已完成中试，目前正在搭载配套车型进行可靠性实验，计划2024年前后面市。他透露，这一电池能量密度达180Wh/kg，续航里程为700公里，可以达到2500次的循环使用寿命。

宁德时代董事长曾毓群也透露，该公司最新推出的麒麟电池，采用了NP2.0的安全防护方案，这是宁德时代今年推出的电池结构创新技术，在搭配三元电池的情形下，可实现整车1000公里续航。

动力电池材料科研方面也有好消息传来。据中国科学院物理研究所研究员黄学杰介绍，动力电池的技术发展主要可以分为高能量和性价比两条

路线，化学体系的迭代是动力电池行业发展的核心。在他看来，未来动力电池在安全性、可靠性得到保障的基础上，能量密度可提升50%、价格下降30%。对此，在当前磷酸铁锂电池和三元锂电池的基础上，黄学杰提出第三代动力电池发展方向：高电压镍锰酸锂电池和1000Wh/L高能量密度电池，分别较磷酸铁锂电池和三元锂电池能量密度可提升50%。

他预计，到2030年的时候，大多数的电池就会是第三代动力电池。“到2030年，大多数销售的汽车会是电动汽车，大多数的电动汽车还是使用锂离子电池，而这种锂离子电池会是第三代的锂离子电池，与此同时，充电桩的电能大多数都是绿色电能。”黄学杰说。

充电能否像加油一样快

“在深圳，100个人买车可能有50个人都是买的新能源汽车，尤其是年轻人。这充分体现出新能源车的快速发展。用户群体变多，自然就需要解决用户的痛点。”广州巨湾技研有限公司总裁裴锋介绍说，新能源汽车在深圳渗透率已经达到50%，“最大痛点就是充电的便捷性难题。现在是一个快节奏的时代，‘充电一小时排队四小时’，非常耗时间，这尤其让年轻人无法接受。”

“充电排长队，等待数小时”确实是新能源车主最头疼的问题。不过，记者在此次大会上看到，电池快充、更多的充电站布局正在让新能源汽车出行变得更轻松。

此次北京大会上，广汽埃安新能源汽车就颇为引人注意。这款车只需8分钟就可充电80%，续航里程达500公里。“我们采用的快速充电动力电池及其系统，最大充电速度为普通电池的6倍。”裴锋说，科技将让汽车充电跟加油一样方便。

但极速充电不仅和车有关，也离不开充电设施。尽管我国已累计建成398万个充电桩、1625座换电站，形成了全球最大规模的充换电网络，却仍然满足不了新能源汽车数量的快速增长，大家最理想的配套，还是小区内有充电桩，像加油站一样2公里内有换电站。

在这方面，也有好消息。大会上，来自国家电网公司、南方电网公司的工作人员介绍，充电桩进小区、进商场、进工地，将实现城乡全覆盖规划。其中，南方电网公司已累计建成充电站9000座、充电桩7.5万个，遍布辖区南方五省区所有县级及以上城市，明年将实现南方区域所有乡镇全覆盖。

从事新能源汽车充电网建设和运营的特来电公司则开发了“风光储充放”一体的新能源充电网。这套系统可以进行能量储存，并调节车辆在用电峰谷的不同时段进行充电。目前该公司正加紧在全国350多个城市中的充电站进行更新和布局。

许多企业推出能源供给及配套设施的里程解决方案。以动力电池制造商宁德时代为例，他们研发的小型换电站，可为新能源汽车快速换电，还可存储48块电池。“希望通过最新研发的换电产品，让电池成为共享资产，化解续航里程、补电便捷性和购置使用成本三大电动车用户痛点。”曾毓群表示。

新能源汽车战进入“下半场”，在未来场景中，新的产业生态将以更加开放的姿态引导全球创新，并有望带动全球经济加速复苏。对此，中国科协宣传文化部部长郭哲认为：“以新能源汽车为代表的装备、材料、制造等全产业链，将重塑未来能源和交通格局。”

(本报记者 詹媛 张景华)

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经