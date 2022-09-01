原标题：税务筹划师能力验证工作正式开展

日前，记者从国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心（以下简称“市场监管总局认研中心”）获悉，为推动我国税务筹划领域的建设和高质量发展，市场监管总局认研中心开展了税务筹划师培养培训及能力验证工作，致力于为企业税务综合筹划水平的高质量发展提供全面和坚实的人才支撑及保障。

税收是保护和激发市场活力，优化营商环境的重要抓手，其有利于维护市场经济有序发展，规范市场主体行为，为市场经济可持续发展营造了良好的环境。而税务筹划师通过服务于国家税收和纳税人，在引导市场主体遵守国家相关税收法规的同时，可帮助纳税人进行税务筹划，进一步激活市场，推动市场经济高质量发展。

市场监管总局认研中心相关负责人表示，专业的税务筹划既能规范企业的经营活动，提高企业的纳税意识，也能提升企业税务筹划水平，服务市场主体发展。税务筹划师人员能力验证是指按照相关规定或标准，根据培养培训及考核验证规则，采取专业知识学习、能力素质考核、结果分析比对及验证等方式，对税务筹划师的专业能力进行培养培训及验证的合格评定过程。

随着中国经济的快速发展，我国税收政策在许多方面作出了大幅度的改革，国家的税务制度越来越复杂，税收征管将越来越严格。税收环境的持续改善为我国税务筹划工作奠定了重要基础，税务筹划师的刚性需求日益凸显。税务筹划师作为通晓税收法律，精通税务筹划，熟悉企业经营业务状况及纳税特点的管理人才，正在成为增强我国企业发展韧性的中坚力量。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经