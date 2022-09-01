人民网北京9月1日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，神舟十四号航天员乘组将于今日择机执行第一次出舱活动。

自北京时间2022年6月5日顺利进驻空间站组合体以来，神舟十四号航天员乘组已在轨工作生活88天，先后完成了货运飞船物资转移、问天舱平台在轨测试、科学实验机柜解锁与测试、小机械臂解锁与在轨测试、空间站组合体管理等工作，开展了在轨医学检查、失重防护锻炼、空间科学实（试）验等日常工作，进行了在轨紧急撤离演练、小机械臂操作、医疗救护演练等在轨训练项目。

目前，神舟十四号航天员乘组状态良好，空间站组合体运行稳定，具备开展出舱活动条件。

(责编：赵竹青、高雷)

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