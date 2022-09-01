人民网北京9月1日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，9月1日起，除少量市郊线路、边远支线外，全国铁路客运营业站与高铁动车组、普速旅客列车全面推广电子化补票。

据介绍，推广电子化补票是铁路部门推动数字技术赋能交通物流绿色化转型的具体行动，也是深入实施客运供给侧改革的重要举措和铁路电子客票的深化拓展。这一创新举措可有效避免旅客因纸质车票丢失带来的一系列烦恼，还能减少纸张使用，助力低碳生活。

中国铁路微信公众号截图

中国铁路微信公众号截图

中国铁路微信公众号截图

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经