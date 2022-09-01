乔姝

原标题：山东产业技术研究院：以创新驱动山东高质量发展

抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。

在国家创新驱动发展战略深入实施和新旧动能转换加快推进的大背景下，山东省委、省政府落棋奕子，做出成立山东产业技术研究院的重大决策。2019年7月30日，山东产业技术研究院（以下简称山东产研院）正式成立，距今已三年有余。

三年多来，作为山东高质量发展的核心引擎，山东产研院以“创新科技、赋能产业、造福山东”为使命，着力推动“政产学研金服用”一体化、创新创业创富一体化、研究开发产业一体化，助推山东经济社会高质量发展。三年间，省市财政投入30亿元资金，撬动社会投资超过500亿元。

“四不像”与“吃螃蟹”——构建创新治理体系

“从机制体制上来讲，山东产研院成立本身就是一大创新突破”山东产研院高级行政总监、新闻发言人卢义刚表示，“山东产研院虽由省政府设立，但不纳入编制管理，无主管部门，无行政级别，实行企业化管理、市场化运营，既不像事业单位，也不像企业，既不像高校，也不像科研院所，被称为‘四不像’的新型研发机构。”这类“四不像”研发机构具有充分的运营管理自主权，因为机制体制灵活,市场适应性强,具有极强的产业拉动能力，有利于最大限度激发和释放创新创造活力。

明者因时而变，知者随事而制。

作为一个“四不像”的新型研发机构，山东产研院在成立之初就肩负着“着力破除制约科技创新的思想障碍和制度藩篱，推动管理机制创新与技术创新深度融合”等方面的改革创新重任。作为先行先试的改革先锋，山东产研院在探索中不断前进、在尝试中逐渐完善，卢义刚把这称为“吃螃蟹”的过程。三年多来，山东产研院初步构建形成了“政事分离、权责明晰、运转高效”的职业化、现代化创新治理体系。

“商业成功是检验技术创新唯一标准”——优化创新战略布局

创新的目的是驱动发展。

山东产研院院长孙殿义表示：“产研院好比一间创新工场，商业成功是检验技术创新的唯一标准，要把技术做成产品、产业，实现技术商业成功，创造超额价值，更好地服务于山东高质量发展。”目前，山东产研院建设组织、战略、市场、法制、运营与管理一整套商业化服务体系，发展成为独具特色的“技术到产品、产品到商品”创新工厂，为创新创业主体提供可信赖、可识别与可验证的“技术产品化、产品商业化”的系统化专业管理与服务支持。

山东产业技术研究院展厅入口。乔姝摄

根据山东产业创新发展实际情况，山东产研院聚焦培育前沿产业、服务战略产业、提升传统产业三大主题，按照“无中生有、雪中送炭、锦上添花”开展产业创新布局；立足山东产业发展需求，产研院高度专注核心技术布局，重点聚焦信息与智能融合、微纳与智能制造、先进材料、绿色与健康等4个领域，空天信息、集成电路、人工智能、微纳制造、关键零部件、工业数字化、高端装备、机器人、电子信息材料、能源环境材料、化工新材料、绿色过程、生物医学工程、公共安全、现代农业等15个技术方向创新布局。

山东产研院创新发展战略布局。乔姝摄

经过三年多的创新布局，山东产研院的产业创新成果丰硕：在空天信息领域重点建设的齐鲁卫星系统已经在应急响应、生态环境监测、城市管理、数字农业、公共安全等领域广泛应用；泰山计划集成电路设计业务2021年产值超过10亿元，山东岱微电子有限公司项目积极支撑国家“百城千屏”活动，其产品8K超高清解码芯片保障2022年北京冬奥会8K直播……在微纳与智能制造领域，通过建设国家机器人创新中心、硅基微纳制造平台、光电芯片制造平台，集聚国内外高端科创团队，攻克制约产业升级的“卡脖子”技术、关键核心技术，突破系统集成，促进产业升级。未来，产研院还将在济南布局高端装备制造、激光制造等产业生态，助力济南争创综合性国家科学中心。

高分辨率光学卫星。乔姝摄

“以创新创业者为本”——创新人才引育模式

山东产研院坚持“以创新创业者为本”的人才发展理念，按照“企业化管理、市场化运营”的原则，充分发挥在人才培养、引进、使用上的自主权，探索出一套能上能下、非升即走、高效灵活的市场化人才引进、管理和服务机制，创新人才评价机制，坚持“实干、实用、实绩”导向，集聚了雷斌、章雅平、王涛、张博明、杨海钢、陈晋蓉、牛昕宇、王玉林等一大批在专业技术领域具有卓越积累的知名专家及其团队，加盟山东创新发展新征程，成为不可或缺的战略科技力量。

人才和企业为什么愿意到这里来？孙殿义说：“这里有创新的良好氛围和宽松环境。这里能实现商业成功，能实现技术到产品到产业的跨越，这对他们来说就是最大的吸引，比直接提供资金补贴还要重要。”

惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。

截至目前，山东产研院建设各类创新转化机构81家，实施创新项目364个，创新转化技术2799项，集聚各类创新创业人才超过4000人，建设14个公共技术平台，投资孵化衍生高技术企业305家（其中12家获批国家高新技术企业，3家在科创板、港交所、北交所上市）。山东产研院逐步搭建起创新资源有机整合、创新要素高效配置、创新人才快速集聚、创新成果顺畅转化、创新生态良好构建的融合创新平台,在技术创新、人才培养、项目投资、企业孵化等领域全面开花，对促进山东高质量发展起到了重要支撑作用。

(责编：刘颖婕、邢曼华)

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经