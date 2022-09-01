沐曦陈维良：AI算力对于高性能计算GPU的需求将日趋增长
沐曦创始人、董事长兼CEO陈维良。人民网记者 于凯摄
人民网北京9月1日电 （记者乔雪峰）近日，传播内容认知全国重点实验室在京举办了以“人工智能及AI算力加速数字经济”为主题的应用示范交流会。会上，沐曦创始人、董事长兼CEO陈维良表示，随着数字经济的深入发展，AI算力对于高性能计算GPU的需求将日趋增长。
算力是数字经济时代的生产力，数据处理需求激增，驱动高性能计算发展。行业专家预测，2020-2025年全球产生的数据量，将是过去10年的3倍，算力已成为国家综合国力象征，发达程度越高的国家，其人均算力水平也越高。算力作为新基建重要组成部分，已成为数字经济发展核心动力，对国家发展产生了决定性的影响。
陈维良认为，数据资产增长不可逆的趋势，正在推动算力格局发生巨变。社会生活的数字化趋势，使得数据量快速上升。数据源多元化的趋势下，数据种类更加多样，数据价值密度逐步稀疏的趋势明显，也进一步推高了解锁价值的难度。数据资产和算法设计不可逆的趋势，是数据中心计算格局产生巨变的背后原因，也意味着高性能计算GPU的机会来临。
陈维良表示，全球计算市场正在发生变化，Nvidia和AMD在近两年的时间内相继超越Intel的市值，范式转移正在发生，新型算力的浪潮彻底到来。“在这个变化中，数据中心市场主导了这场变革，Nvidia公司相关公开数据显示，其公司业务中数据中心的收入与市值表现高度相关。这意味着，算力格局的巨变正在发生，而数据中心扮演了非常关键的角色。
数据显示，全球高性能GPU市场正在高速增长。2020年全球GPU市场价值为254.1亿美元，有专业机构预测，到2027年全球GPU市场价值将达到1853.1亿美元，年平均增速达32.82%。
随着我国数字经济发展深入，市场对强大、易用算力的需求将持续升高，这将带来技术导向型产品更多的机会。对此，陈维良表示，沐曦将从市场增长最快的GPU通用计算切入，以高性能GPU产品兼容国际主流GPU生态，降低客户存量应用的迁移成本，同时自主研发MACAMACA软件栈，支持DirectX、OpenGL和Vulkan。基于高性能GPU芯片及软件解决方案布局，沐曦将逐步进入GPU渲染市场，覆盖科学计算、云游戏、数字孪生、元宇宙和自动驾驶等应用场景。
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