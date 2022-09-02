人民网北京9月2日电 （记者罗知之）六家国有大行2022年期中考“成绩单”揭晓。整体来看，今年上半年，六大行发挥了“头雁”作用，主要经营指标稳中向好，资产质量总体稳定，服务实体经济质效提升。

展望下半年，六大行将继续保持盈利平稳增长和资产质量平稳可控，持续优化信贷结构，加大金融科技投入力度。

主要经营指标稳中向好

从营业收入来看，工商银行、建设银行营业收入突破4000亿元，分别为4872.7亿元、4359.7亿元，同比分别增长4.2%、4.72%。

净利润方面，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行分别实现归属母公司股东净利润1715.06亿元、1289.45亿元、1199.24亿元、1616.42亿元、440.4亿元、471.14亿元，分别同比增长4.9%、5.5%、6.3%、5.4%、4.8%、14.9%。

上半年，多家银行把主动防范化解金融风险摆在突出位置，资产质量总体稳中向好。

半年报显示，截至上半年末，六大行不良贷款率均在1.5%以下。工商银行、农业银行、建设银行、交通银行不良贷款率均较上年末均有所下降。

此外，多家银行前瞻性加强不良贷款管理。截至6月末，工商银行逾期贷款率比年初下降0.03个百分点；逾期贷款与不良贷款的“剪刀差”连续9个季度保持为负，逾期率和剪刀差均创历史新低。

“下一阶段，有信心保持工商银行资产质量的稳定。”工商银行副行长王景武在2022年中期业绩发布会上表示，下一阶段，工商银行将持续加强对各类风险的前瞻性防控和主动管理，多管齐下、综合施策，以高质量风控全力保持资产质量平稳可控。

加大信贷投放力度

上半年，六大行普遍加大信贷投放力度，信贷资源主要投向制造业、绿色发展、普惠金融、乡村振兴等实体经济重点领域，金融服务覆盖面进一步扩大。

数据显示，工商银行、中国银行、邮储银行3家银行贷款增长创下历史同期新高，农业银行县域贷款增量、余额占比均创10年来新高。

工商银行半年报显示，上半年，制造业、科创、普惠、民营、绿色、涉农等领域贷款增速明显高于各项贷款平均增速。其中，投向制造业贷款增量为上年同期的3.5倍，制造业中长期贷款和信用贷款余额首次实现“双破万亿”；绿色信贷余额近3.5万亿元；普惠贷款户数比年初增加12.3万户，余额比年初增长27.4%，小微企业综合融资成本进一步下降，实现增量扩面提质。

“在今年上半年的贷款增量中，邮储银行的实体贷款在全部新增贷款中的占比达86%，也就是说邮储银行绝大部分信贷资产投向实体经济。”邮储银行行长刘建军在业绩发布会上说。

展望下阶段信贷投放，工商银行行长廖林表示，下一阶段的信贷投放要实现总量同比增加、结构继续优化、重点更加突出的目标。

数字化转型持续推进

“上半年工行通过‘智慧大脑’服务客户超6300万户，带动重点产品成交超4800亿元，同比增长80%以上。”工商银行副行长郑国雨在中期业绩发布会上介绍。

近几年来，随着金融科技的发展，六大行纷纷提出金融科技发展战略，加大金融科技投入力度，将科技广泛应用到获客、风险管理等多个领域。

工商银行上半年推出全新数字化品牌“数字工行（D-ICBC）”，围绕“数字生态、数字资产、数字技术、数字基建、数字基因”五维布局，扎实推进“数字工行”建设。深化个人金融数字化服务，在疫情期间推出全线上的个贷延期还款服务。加快手机银行升级，率先完成互联网适老化与无障碍改造。积极输出智能风控工具，“融安e”系列风控产品已累计服务300多家同业客户，助力国内金融业不断提升风险管理水平。

交通银行半年报显示，上半年聚焦B2B支付和零售信贷两个领域，完成企业级架构搭建和建模，企业级产品工厂已进入开发阶段。新一代贷记卡分布式系统全面上线，实现贷记卡系统从大机下迁至开放分布式架构并平稳运行。

数字化趋势加速到来，六大行已经“乘势而上”，逐步从规模型银行向价值银行、数字银行转型。

(责编：罗知之、吕骞)

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