人民网记者 王震

戴上VR眼镜，在虚拟世界中逛街购物，商品直接快递到家；换上“超级SIM卡”，手机摇身变为数字钱包，关机状态也能实现数字人民币支付……

在2022年服贸会上，记者发现数字技术正在加速融入并改变着传统的服务场景，更多的企业正在秀出自己“数字智慧”。

“欢迎到我这里来领取公司的宣传册，进来看看吧。”在服贸会首钢园电信、计算机和信息服务展区，一台智能机器人正在展台间不停穿梭，宣传参展商的业务和成果。在这里，机器人成为了各家参展企业的“标配”，或是灵活走位招揽观众，或是充当讲解员介绍业务，亦或展示舞蹈、绝技。

电信、计算机和信息服务展区，机器人正在表演舞蹈。人民网记者 王震摄

负重50公斤，还能在船体侧面灵活地爬行、作业。展区内，一款爬壁机器人吸引了不少观众驻足。工作人员介绍，这台“蜘蛛侠”能依靠永磁吸附底盘，牢牢吸附在三四十米高的货轮钢铁壁面，还能灵活移动给船体除锈，效率相当于人工作业的6倍到8倍。

服贸会是企业展示“硬实力”的平台，同时，在这里也汇聚着全球服务贸易的新技术、新业态、新应用，向世界展示数字技术如何改变生活。

观众体验“YOU商街”虚拟场景购物。人民网记者 王震摄

在教育服务展区，数字技术正在改变体育教学场景和方式。“我们模拟了几十种运动场景，能对学生的动作进行分析识别并加以纠正，有效解决了远程体育授课的痛点。” 一位参展商介绍。在体育服务展区，VR技术把滑雪、马拉松等户外运动搬到了室内。在医疗服务展区，基于5G、AI等技术的“深度天眼CT”，可节省30%的扫查时间，同时能辅助分析影像，提高诊断精准度和效率。在金融服务展区，可以看到，数字人民币的应用场景正在日渐丰富，手机、手环、衣服、手套都可以成为数字人民币的支付媒介。在元宇宙应用主题馆，休闲娱乐消费成为数字服务的重要场景……

元宇宙体验馆展示的人工智能虚拟人。人民网记者 王震摄

疫情影响下，全球服务贸易都遭受了巨大冲击。以数字化拓展全球服务贸易市场，正在成为服务企业关注的重点。当前，在新一轮科技革命和产业变革下，数字经济在全球范围蓬勃发展，数字技术广泛融入生产、流通、消费各个环节。在本届服贸会上，不难看到，在互联网、人工智能、大数据、元宇宙等领域，新技术、新成果、新应用正在不断涌现，数字技术正在为全球服务贸易注入新的动力。

(责编：王震、高雷)

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