深信服副总裁彭学佳。人民网记者 于凯摄

人民网北京9月1日电 （记者乔雪峰）近日，传播内容认知全国重点实验室在京举办了以“人工智能及AI算力加速数字经济”为主题的应用示范交流会。会上，深信服副总裁彭学佳认为，人机共智模式将为数字经济提供更为有效网络安全保障。

彭学佳表示，在数字化转型的过程中，IT的变化带来了更多网络安全的挑战，安全建设不再是部署一台防火墙这么简单，对建设单位的要求也越来越多。

在新时代背景下，如何实现安全本质诉求？“我们提出了一套人机共智的安全理念，这里的人机共智指的就是AI与人工联动。”彭学佳指出，人机共智的安全理念中的一个关键部分，就是通过就是AI精准检测的能力，训练对应的分析引擎。第二个关键部分就是人工服务的能力。这里区别于按次的传统的网络安全服务，

彭学佳认为，网络安全是需要持续的，不中断的服务的，黑客不是像渗透服务一样每个季度攻击你一次，而是7*24小时的。所以深信服创新性的提出了7*24小时的网络安全值守服务，相当于有一个安全专家，实时守卫着咱们的网络安全。

彭学佳介绍，深信服强调安全平台化的一个关键原因是，平台具备在线化和订阅式两个关键特点，在线化可以保证深信服可以将最新的安全威胁和能力实时赋能给用户。而订阅式则是功能按需订阅，按年订阅降低安全建设的一次洗投入过高的问题。而组件+服务就是通过我们的EDR、防火墙等设备配合7*24小时的线上线下服务，提供有效防护，保障安全效果的落地。

(责编：王仁宏、高雷)

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