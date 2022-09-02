人民网北京9月2日电 （记者王连香）据中国铁路国际有限公司消息，9月1日，经过11天的海上运输，我国出口雅万高铁的高速动车组和综合检测列车从中国青岛港抵达印尼雅加达港，这是雅万高铁项目首批到达印尼的高铁列车，标志着雅万高铁建设迎来又一重要里程碑。

中国铁路国际有限公司供图

作为中国首次出口国外的高铁列车，雅万高铁高速动车组和综合检测列车由中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路国际有限公司牵头，组织雅万高铁中方企业联合体成员单位之一的中车青岛四方机车车辆股份有限公司设计制造。列车最高运营时速350公里，依托复兴号中国标准动车组先进成熟技术，适应印尼当地运行环境和线路条件，融合印尼本土文化，进行适应性改进，具有技术先进、安全智能、环境适应力强、本土特色鲜明等特点，充分满足雅万高铁的运用需求。

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雅万高铁是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准，高铁使用的11组高速动车组均已在中国完成生产制造。此次运抵印尼的首批2组列车，包括1组用于载客运营的高速动车组和1组承担高铁线路综合检测任务的综合检测车。运抵雅加达港后，将在港口卸船并通过公路运输运往万隆德卡鲁尔动车段。按照计划，车辆后续将在当地开展现场编组调试和交付等工作。其余10组列车，也将在2023年初之前分批次从中国运往印尼。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目。建成通车后，将为雅加达和万隆之间提供全新的高速交通方式，使两地间的出行时间由现在的3个多小时缩短至40分钟。目前，雅万高铁工程建设进展顺利。隧道全部贯通，路基、桥梁、车站土建工程完成量均在92%以上，正线已经开始铺轨，站房、四电工程稳步实施，运维准备工作有序开展。

(责编：王连香、高雷)

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