人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

雅万高铁高速动车组和综合检测列车运抵印尼雅加达港

2022年09月02日08:59 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月2日电 （记者王连香）据中国铁路国际有限公司消息，9月1日，经过11天的海上运输，我国出口雅万高铁的高速动车组和综合检测列车从中国青岛港抵达印尼雅加达港，这是雅万高铁项目首批到达印尼的高铁列车，标志着雅万高铁建设迎来又一重要里程碑。

中国铁路国际有限公司供图

作为中国首次出口国外的高铁列车，雅万高铁高速动车组和综合检测列车由中国国家铁路集团有限公司所属中国铁路国际有限公司牵头，组织雅万高铁中方企业联合体成员单位之一的中车青岛四方机车车辆股份有限公司设计制造。列车最高运营时速350公里，依托复兴号中国标准动车组先进成熟技术，适应印尼当地运行环境和线路条件，融合印尼本土文化，进行适应性改进，具有技术先进、安全智能、环境适应力强、本土特色鲜明等特点，充分满足雅万高铁的运用需求。

中国铁路国际有限公司供图

雅万高铁是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目，全线采用中国技术、中国标准，高铁使用的11组高速动车组均已在中国完成生产制造。此次运抵印尼的首批2组列车，包括1组用于载客运营的高速动车组和1组承担高铁线路综合检测任务的综合检测车。运抵雅加达港后，将在港口卸船并通过公路运输运往万隆德卡鲁尔动车段。按照计划，车辆后续将在当地开展现场编组调试和交付等工作。其余10组列车，也将在2023年初之前分批次从中国运往印尼。

雅万高铁连接印尼首都雅加达和旅游名城万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目。建成通车后，将为雅加达和万隆之间提供全新的高速交通方式，使两地间的出行时间由现在的3个多小时缩短至40分钟。目前，雅万高铁工程建设进展顺利。隧道全部贯通，路基、桥梁、车站土建工程完成量均在92%以上，正线已经开始铺轨，站房、四电工程稳步实施，运维准备工作有序开展。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
台湾7月制造业景气持续低迷
　　据新华社台北9月1日电  （记者岳夕彤、齐湘辉）台湾经济研究院8月31日发布7月制造业景气灯号，整体制造业景气信号值由6月的12.18分减少至11.88分，灯号续为代表景气低迷的黄蓝灯。这是今年连续第五个月呈黄蓝灯。…
中国吸收外资规模保持稳定增长
　　本报北京9月1日电  （记者王俊岭）记者从商务部获悉：今年1—7月，全国实际使用外资金额7983.3亿元人民币，按可比口径同比增长17.3%，中国吸收外资规模保持稳定增长。在8月30日举行的国新办新闻发布会上，商务部部长助理郭婷婷表示，今年以来，各地方、各地区坚持统筹疫情防控和经济社会发展，不断优化市场化、法治化、国际化营商环境，外资企业仍然普遍看好在华投资前景。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部