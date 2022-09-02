本报北京9月1日电 （记者汪文正）财政部8月30日发布的《2022年上半年中国财政政策执行情况报告》（以下简称《报告》）显示，上半年财政部门落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”要求，加强财政资源统筹，实施新的组合式税费支持政策，合理安排债务规模，保证财政支出强度，优化支出重点和结构，推动财力下沉，持续改善民生，对稳定宏观经济大盘发挥了积极作用。

根据《报告》，上半年预算执行情况总体较好。1—2月全国一般公共预算收入同比增长10.5%。3月受国内外错综复杂形势、疫情等影响，当月收入增速同比回落至3.4%。4、5月，叠加集中实施增值税留抵退税政策等影响，财政收入有所下滑。随着疫情逐步好转、稳经济政策效应进一步显现，6月财政收入企稳回升，扣除留抵退税因素后增长5.3%，增幅由负转正。

上半年，财税部门坚持阶段性措施和制度性安排相结合，新增退税减税降费5074亿元、办理退税18455亿元，切实为市场主体减负纾困，有效提振市场主体信心，增强发展内生动力。

上半年，财政部门做深做细专项债券项目储备，用好用足专项债券作为重大项目资本金政策，优化专项债券投向领域，扩大有效投资。1—6月，各地累计发行新增专项债券3.41万亿元，基本完成发行任务。

(责编：申佳平、陈键)

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