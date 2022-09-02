前7月规上电子信息制造业增加值增长9.8%
2022年09月02日09:05 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京9月1日电 （记者王政）记者8月31日从工信部获悉，前7月，我国电子信息制造业生产稳定增长，出口规模继续扩大，企业营收稳步提升，投资保持快速增长。
生产稳定增长。前7月，规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.8%，增速分别超出工业、高技术制造业6.3和3.9个百分点。
出口规模继续扩大。前7月，规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长7.1%。
企业营收稳步提升。前7月，规模以上电子信息制造业实现营业收入82907亿元，同比增长7.9%，比上半年提升0.2个百分点；营业成本72205亿元，同比增长9%；实现利润总额3784亿元，营业收入利润率为4.6%。
投资保持快速增长。前7月，电子信息制造业固定资产投资同比增长18.6%，比同期工业投资增速高8.1个百分点。
(责编：申佳平、陈键)
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