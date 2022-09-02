王楚涵

原标题：实现30%涨停！首批保租房REITs上市交易

8月31日，首批3只保障性租赁住房公募REITs(下称“保租房REITs”)在上海证券所上市交易，均实现了30%的涨停，延续此前的市场热度。目前，市场已有17家公募REITs上市。

“证监会在年中监管工作会议上提出，要稳步扩大REITs试点范围，加快推进常态化发行。”证监会副主席李超表示，近期，证监会会同国家发改委等相关方面研究提出了加快推进基础设施REITs常态化发行的十条措施。

红土深圳安居REIT、中金厦门安居REIT、华夏北京保障房REIT的发行规模分别为12.42亿元、13亿元、12.55亿元。根据招募说明书信息，红土深圳保租房REIT和中金厦门保租房REIT预计，2022年度将分别实现4.24%和4.33%的现金分派收益率。华夏北京保租房REIT预计，在2022年9月1日至2022年12月31日期间，其现金分派率约为4.30%(年化)。

中信证券发布于8月13日的研报称，首批保障性租赁住房REITs项目集中在一、二线城市的就业集中区域，具有较高的投资价值。因此，3只保租房REITs在询价、公开发售阶段就受到了机构投资者和公众投资者的热捧。

今年5月19日，国务院办公厅印发《关于进一步盘活存量资产 扩大有效投资的意见》。5月27日，证监会与国家发改委联合印发了《关于规范做好保障性租赁住房发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点有关工作的通知》。

自2021年6月首批试点项目落地以来，目前共批准19只公募REITs产品上市，资产范围涵盖收费公路、产业园区、污水处理、仓储物流、清洁能源和保障性租赁住房等多种类型。已上市项目募集资金580多亿元，总市值650亿元，回收资金带动新项目总投资额近3000亿元。

(责编：申佳平、陈键)

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