原标题：新能源车市场的“蛋糕”怎么分？

今年7月，中国新能源乘用车在全球新能源汽车占比已超六成。这一数据预示着新能源车巨大市场的同时，也意味着传统燃油车正面临越来越多挑战。

传统车企会如何转型？新能源车市场的“蛋糕”又该怎么分？

中国占比已超六成

中汽协数据显示，2022年1-7月，我国新能源汽车销量达到319.4万辆，同比增长1.2倍。

“2022年前七个月，中国新能源乘用车在全球新能源汽车占比已达60%。”乘联会秘书长崔东树表示，长期来看，我国已经在新能源汽车领域扮演着越来越重要的角色。2021年，中国新能源乘用车在全球新能源汽车占比是52%，2022年7月，该项数据已经达到了68%。

世界新能源汽车的发展从混合动力开始，随后逐步进入电池为主的时代，纯电动和插混成为新能源的真正政策支持主力。崔东树称，“中国带动世界增量主要是中国新能源汽车市场转向市场化推动，形成较强的内生增长动力。”

资料图：车展。 中新财经 葛成 摄

值得一提的是，国家税务总局数据显示，2022年1-7月，新能源汽车免征车辆购置税406.8亿元，同比增长108.5%，其中，7月免征车购税71.7亿元，同比增长119.1%。

“新能源汽车免征车辆购置税的政策，确实非常有利于产业发展。”中汽协副秘书长陈士华接受中新财经采访时表示，目前，真正能够盈利的新能源汽车企业并不多，所以减10%的税，能够有效降低企业的负担，这是非常重要的。

“逐步市场化支撑起新能源汽车产业的健康发展。”中汽协副总工程师许海东则对中新财经表示，除了政策支持因素外，市场化已经成为了新能源汽车发展的新支点。

“虽然上半年出现过一轮‘涨价潮’，但新能源汽车总体发展的趋势还没有出现太大变化。”许海东表示，在一部分消费者的观念中，新能源汽车的消费已经形成了习惯和共识。

资料图：车展。 中新财经 葛成 摄

“蛋糕”怎么分？

在如此规模市场的带动下，部分整车企业也通过转型，尝到了“甜头”，在营收和利润方面取得了突破。

第一个“吃螃蟹”的整车企业是比亚迪。2022年4月，比亚迪率先宣布停止燃油汽车的整车生产，全面转型新能源。中汽协数据显示，2022年上半年，比亚迪新能源汽车市占率达24.7%，接近四分之一，较2021年增长超7.5个百分点。

据比亚迪8月29日公布的财报显示，2022年上半年，比亚迪实现营收1506.07亿元，同比增长65.71%；净利润35.95亿元，同比增长206.35%。其中，汽车、汽车相关产品及其他产品业务的收入约1092.67亿元，同比增长130.31%。

除了整车企业外，大市场也带动了产业链上下游的其他企业，其中既包括动力电池生产商，也包括零部件企业。

市场调研机构 SNE Research数据显示，2022年上半年，在全球前十名中的动力电池厂商中，中国占据六家，合计市场份额56%。其中，有着“宁王”之称的行业龙头宁德时代，市场份额由此前的28%提升至34%，摘得桂冠。

另据央视财经报道，随着新能源汽车销量的不断增长，生产新能源汽车零部件企业也出现了供不应求的情况，据某车用冷却水泵企业负责人介绍，他们的排单已经排到了明年年底。虽然现有的7条生产线已经满负荷运转，但仍然满足不了越来越多的订单需求。

资料图：新能源汽车。 中新财经 葛成 摄

“All in”新能源？

在新能源汽车形势“一片大好”的背景下，有车企选择“All in”新能源，亦有车企在转型新能源一事上“摇摆不定”。

8月22日，长城汽车旗下的哈弗品牌总经理李晓锐在一场发布会上表示，“2025年哈弗品牌新能源汽车销量占比将达到80%，2030年哈弗品牌将正式停售燃油车。”成为继比亚迪之后，又一家计划要停售燃油车的车企。

“截至2027年底，起亚将在华完成至少6款纯电动车型的商品布局。”在今年的成都国际车展上，起亚营销本部长权一权在接受中新财经专访时表示，近年来，中国市场转型的速度非常快，起亚将在中国市场加快电动化车型研发。

“即使在未来几年，新能源汽车渗透率可能会突破五成，但在这样的情况下，燃油车还有1200万-1500万的市场。”上汽大众品牌营销事业执行总监杨嗣耀在成都国际车展上接受中新财经专访时表示，上汽大众暂时不会放弃燃油车市场，而只做新能源汽车。

在中国科学院院士欧阳明高看来，各合资企业会在2022年开始集体发力，2023年，中外品牌新能源汽车竞争将进入激烈期。“今后5-10年，会有一次企业大洗牌。”

(责编：申佳平、陈键)

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