原标题：华为张修征：助力浙江更多好企业创新有为

在浙江，平均每26个人就有一个人拥有一家企业。

4万亿民营经济是“浙”里的经济压舱石，但今天，数字化的新动能正在驱动浙江驶入创新发展的星辰大海。8月28日，基于数字赋能的企业节“828 B2B企业节”正式落地浙江，在浙江828企业峰会现场，华为与优秀的本地企业服务商共同开启“浙江828企业服务月”行动，成立“浙江828企业服务团”。华为中国区副总裁、华为云中国区总裁张修征表示，企业要在高质发展道路上走得快、行得稳，多方聚力是关键，华为云携手伙伴，通过政策惠企、技术助企、经验服企，真正为浙企纾困解压，增强数字韧性，为发展注入新力量，成就更多好生意，也助力浙江更多好企业创新有为。

企业高质发展走得快、稳、远 聚力创新是关键

传承“丝绸之府”之名，创现代纺织“智”造之实，从事锦纶研产销的华鼎股份成为行业内首个实施产线智能化改造的企业，通过未来工厂蓝图设计、数据平台建设、数字化运营的手段提升自身的基础数据采集能力，推进精细化生产及数据集成远控管理建设，使得生产效率提升30%，运营成本降低30%，非优品率下降2.5%、单位能耗下降了15%。

“杭州真是太方便了！”这是很多初来杭州旅游的游客心声，“提前网上预约景点、买票、到了直接出示二维码和健康码，就进园了，很方便。”服务文旅数字化的深大智能，正在携手华为云打造越来越多的智能景区，一方面让游客享受从购票到入园的无感便捷服务，另一方面，也提升了景区抗风险的能力。作为浙江典型的数字产业代表企业，深大智能专注旅游产业数字化运营23年，持续通过数字手段重塑客户业务流程、增强业务韧性，服务了全国数千景区、数万旅社客户，通过基于云原生的应用架构现代化改造和资源调度敏捷扩容，目前已可实现云上资源快速申请和开通，让客户系统的开发交付周期从平均2周缩短到2天，效率提升7倍。

“浙江828企业服务月”启航 政策惠企、技术助企、经验服企

数字化正在重塑企业的运营模式、经营模式乃至商业模式，不仅带来前所未有的效能提升，也在触动新一轮产业变革，释放巨大的创新发展机遇。张修征指出，但当下许多浙江企业在开展数字化转型和云上创新时还面临着很多挑战，除了在技术、人才方面捉襟见肘之外，还面临资金紧张、缺少经验等共性问题，尤其对中小企业而言更是如此。

真正助力企业走上“快稳远”的关键，是要聚众力而行远。张修征表示，华为云希望联动伙伴、行业协会、投融资机构、政府企业管理部门等多方力量，为真正需要创新发展的浙企注入新的数字动能。

在浙江省、杭州市的指导下，华为携手优秀的本地企业服务商共同成立“浙江828企业服务团”，围绕数字化咨询、技术赋能、智慧办公、智慧运营、人力资源服务、金融服务、出海服务等内容，为浙江企业的数字化转型提供端到端的优质服务。张修征强调，希望在今后服务企业的过程中，这个团的成员能够越来越多，服务质量越来越好。

在接下来的一个月时间里，华为云将面向浙江企业开展多场线下技术交流和经验赋能活动，张修征介绍，浙江828企业服务月将按照四大主题周展开，分别是新品发布、商机促进、技术创新、经验分享，在每个主题周，华为云与生态伙伴都会有系列的优惠政策、新品发布活动集中开展。除此之外，华为云还将针对专精特新、企业初创、中企出海、中小企业纾困这四大重点场景开展专项支持行动。同时带来精选优质产品与解决方案，设置多重优惠，为企业带来实实在在的价值。

华为云联合伙伴搭建了信息共享与品牌曝光数字平台B2BGo，不仅汇聚30000家生态创新伙伴的力量，实现大中小企业间的融通创新，同时也协同官方网站、媒体矩阵、行业协会、网站互链等资源，让广大服务企业能够便捷地展示及推广产品与服务，让更多的需求方更便捷、准确地获得其所需要的数字化产品和服务。

今年4月，华为宣布将“消费者BG” 正式更名为“终端BG”。华为终端从以2C为主，转型为2C、2B并重，全面提升为政企客户服务的能力。华为终端围绕1+8+N的产品战略，面向政企客户提供全场景智慧化终端解决方案，推出了台式机、笔记本、平板、打印机、显示器、智慧屏、眼镜等系列化产品，支撑办公由单人到多人、由本地到云端、由单一PC到多终端协同的转变。张修征表示，为了全面提升服务整体的能力，未来将协同更多生态伙伴，提供更多优质的商用终端产品和场景化的解决方案，助力政府及企业办公智慧化升级。

浙江勇立数字化转型潮头 领航企业创新

今年是浙江数字经济“一号工程”升级版开局之年，日前发布的《浙江省数字经济发展白皮书》指出，2021年，全省数字经济增加值达3.57万亿元，居全国第四，较“十三五”初期实现翻番，占GDP比重达48.6%。

华为与浙江一路同行，服务政府、实体产业与数字产业客户。落地研发中心17年，打造科研高地，打造全球培训中心，助力浙江数字化人才生态建设，在全省四地市与政府共建了8个赋能云创新中心。今年5月，浙江省首个人工智能基础设施，基于自主创新的昇腾AI基础软硬件平台建设的杭州人工智能计算中心正式上线。鸿蒙、欧拉、昇腾、鲲鹏生态在浙江也都有落地。张修征表示，华为云将坚定地在浙江持续投入，为浙江打造数字变革高地，实现新一轮“双倍增”贡献力量。

从浙江到全国，华为云与八家同舟共济伙伴单位，协同3万生态伙伴，面向全国共同打造中国首个基于数字赋能的企业节——“828 B2B企业节”，张修征表示：“828 B2B企业节聚焦商机促进、优品优惠、技术创新、品牌提升、经验分享、人才发展六大价值，我们希望它能够成为中国企业围绕数字化创新发展的交流与赋能平台，成为属于中国企业自己的节日。”Mr. BEE作为“828 B2B企业节”形象代言也在浙江亮相，张修征解释道，蜜蜂不仅代表Business，也象征着勤劳、团结、务实，寓意着华为和广大生态伙伴携手共筑生态繁荣，齐心协力帮助企业，真正解决企业的问题，依靠我们的双手来创造价值，帮助企业成就好生意，成为好企业。（柯岩）

(责编：曹淼、李源)

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