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加快数字乡村标准化建设 四部门部署四项重点任务

2022年09月02日09:29 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （记者申佳平）据中央网信办官网消息，为加快推动数字乡村标准化建设，中央网信办、农业农村部、工业和信息化部、市场监管总局会同有关部门近日印发《数字乡村标准体系建设指南》（以下简称《指南》），其中提到2025年初步建成数字乡村标准体系。

“加强数字乡村标准化建设，对于推动解决当前数字乡村领域基础设施、农机装备、信息系统、数据资源难于互联互通等问题，全面支撑乡村生产方式、生活方式和治理方式数字化转型具有重要意义。中央网信办有关负责同志回答记者提问时介绍，《指南》以专栏的形式部署了4个方面重点任务。

一是农业物联网标准建设方面，重点开展物联网感知和控制标准、物联网应用标准的研制。

二是农业农村大数据标准建设方面，重点开展农业自然资源数据标准、农业种质资源数据标准、农村集体资产数据标准、农村产权流转交易数据标准、农村宅基地数据标准、农业经营主体数据标准、农业耕地土壤数据标准的研制。

三是农业信息化标准建设方面，重点开展智慧种植标准、智慧畜牧标准、智慧渔业标准的研制。

四是农村电商标准建设方面，重点开展农产品电商仓储物流数字化标准、农产品电商交易标准、农产品电商数字化质量认证标准、农产品冷链标准的研制。

据介绍，《指南》明确了“十四五”时期数字乡村标准化工作目标：到2025年，初步建成数字乡村标准体系。重点领域标准制修订工作步伐加快，基本满足数字乡村建设需求，国家标准、行业标准应用多点突破，地方标准、团体标准研究同步实施，打造一批标准应用试点，形成标准支撑和引领数字乡村发展的良好局面。

《指南》具体提出了数字乡村标准体系框架，涉及基础与通用标准、数字基础设施标准、农业农村数据标准、农业信息化标准、乡村数字化标准、建设与管理标准、安全与保障标准等7个部分内容。

(责编：申佳平、高雷)
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