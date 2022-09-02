李娅云

当前，新一轮科技革命和产业变革方兴未艾，产业数字化与数字产业化迅猛发展。数字经济产业园作为数字经济发展的重要载体，被写入国家《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，推动产业园区和产业集群数字化转型。引导产业园区加快数字基础设施建设，利用数字技术提升园区管理和服务能力。积极探索平台企业与产业园区联合运营模式，丰富技术、数据、平台、供应链等服务供给，提升线上线下相结合的资源共享水平，引导各类要素加快向园区集聚。

行棋观大势，落子谋全局。以《规划》为引领，建设数字经济产业园，打造数字经济新高地，将成为中国城市“落子”数字化转型和高质量发展的点睛之笔。

坚持问题导向 实现“追随者”到“领跑者”蝶变

观大势，要从“追随者”变成“领跑者”。笔者认为，“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，推动高质量发展是经济社会发展的主旋律，而数字经济产业园区，则是企业、行业、区域高质量发展的主阵地。特别是在新一轮全球竞争中，中国数字经济规模达到7.1万亿美元，位居世界第二。高品质、高标准、高效能的产业园区建设，既是稳大盘、保增长、护民生的原动力，也是数字经济时代，中国实现从“追随者”到“并行者”乃至“领跑者”的角色跃迁，展现中国气象、中国风格、中国特色的底气所在。

谋全局，要打“主动仗”施展“制胜招”。笔者认为，打好换道领跑的“主动仗”，要有防范风险的先手。目前一些城市数字经济发展存在现实问题——城市数字经济治理环境不优，重招商轻营商，政策依赖性强；数字技术转型支撑赋能不强，重硬件设施建设，轻技术软实力打造；实体经济转型内生动力不足，产业链不完整，供应链韧性不足，产业生态不健全等。打好换道领跑的“主动仗”，更要有应对挑战的“制胜招”——坚持问题导向，在实践中探索并完善“平台企业与产业园区联合运营模式” ，打赢城市数字经济升级新战役。

科学规划构建立体服务 满足多维主体不同诉求

作为我国城市数字经济的实践者，京东云基于区域产业定位和规划，服务城市数字经济不同主体，提升产业治理能力、产业服务能力和产业供应链能力，构建“线上平台+线下园区+融合生态”多维服务体系，推进城市产业数智升级：

——着眼产业治理能力，提质营商新环境。面向区域产业实际，要按需配置产业服务标准组件，以数智化技术支持政府宏观经济分析、城市产业规划、产业政策兑现、产业招商培育等精准施策。京东云基于数智供应链能力，搭建城市产业服务平台，已支撑超过300个城市垂类产业治理场景项目。在浙江台州，京东云联合清华长三角研究院，为传统的泵阀（水暖阀门）产业装上了“大脑”，针对企业销售渠道开拓难、产业链把控难等问题，提供数智化供应链解决方案，降低企业采购成本，打开产品销路。今年4月，浙江省经济和信息化厅将玉环市“泵阀（水暖阀门）产业大脑” 评为“2021年数字经济系统优秀细分行业产业大脑”。

——秉承产业服务能力，构建园区新驱动。结合城市数字经济发展规划及本地特色产业禀赋，要打造“线上+线下”融合的产业园区运营服务，在线上搭建城市产业服务平台，线下共建数字经济产业园，为入园企业提供精准招商、贸易提升、供应链创新、品牌打造、营销推广、人才培训等本地产业集聚和创新发展所需一体化服务，全面赋能园区产业集群发展。其中，京东云助力鹤壁打造智能制造产业园，以京东订单及外贸订单为牵引，围绕3C电子产品等终端产品汇集智造企业，实现集群发展。

——依托产业供应链能力，开拓惠企新生态。发挥数字经济领军企业的引领带动作用，加强资源共享和数据开放，横向抓平台建设，纵向抓全价值链升级。一方面整体推进产业创新服务平台建设，搭建中小企业公共服务平台，提升企业服务的精准性、便捷性；另一方面助力加快全价值链业务协同，提升研、产、供、销等整体运行效率和产业链上下游协同效率，培育大中小企业构建数字产业创新生态，提升产业创新服务支撑水平。京东云服务常州打造“超级虚拟工厂”，接入区域内700多家工厂4万多台设备，结合消费端大数据建模，分析市场需求，为企业提供更具韧性的供应链服务，让企业的研发制造更贴近消费者诉求。这一连接生产、流通、服务各环节的数智供应链模生态正成为产业数智转型的趋势。

因城施策服务产业转型 释放区域发展数字动能

依托数智供应链能力与产业洞察，京东云扎根一座城，服务一座城，发挥新型实体企业效能，一城一策，一链一策，深度服务80多座城市，70多个产业园区。

因城施策，一条数智供应链，激活特色产业带资源禀赋。对于特色优势产业，数字经济产业园主攻链条经济，进行全产业链数智重构，激活产业带集聚效应，培育更多龙头产业和雁阵集群。京东云优选重点产业带，从湖南吉首的黄金茶到四川攀枝花的芒果，从山东烟台的食品生鲜到江西南康的家具， “一链一策”培育特色产业增长极。在有着丰富食品产业资源的福建福清，京东云服务当地建设数字经济产业中心，搭建数字元洪公共服务平台和元洪食品交易平台，激活上游创新研发，中游生产供应和下游销售品牌。目前，平台入驻企业335家。今年1至5月营业额10.3亿元，同比增长16.7%。

锻造长板，让“老树发新枝”，助力传统产业实现数智升级。在广东佛山，家电、家具、机械装备、金属加工等传统行业体系健全。京东云搭建工业互联网技术服务平台，提供生产制造管理解决方案、设备智能运维解决方案、综合能源管理解决方案、产品智能化解决方案、工业视觉智能解决方案，协助企业建立完善的数字化链条，推动产业集群结构性转型和升级。

向新而行，让“新芽成大树”，服务新兴产业决胜新赛道。在重庆，京东云以“东数西算”为引领，落地基于DGX SuperPOD架构的超大规模计算集群——天琴α，服务山城发展大局。京东（重庆）数字经济产业园着眼智能制造、智慧生活等新兴领域，累计孵化引入科技创新型企业112家，园区年营收49亿元。

新蓝图已然绘就，新征程击鼓催征。京东云将持续发挥平台能力，建设高品质园区，助推社会经济高质量发展。

（作者为京东科技集团CEO）

(责编：曹淼、李源)

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