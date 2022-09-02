《“十四五”数字经济发展规划》明确要求加快实施“东数西算”工程。算力作为数字经济的核心生产力，像水和电一样正在成为各行各业不可或缺的基础需求。但算力经济发展不只取决于算力基础设施规模，更依赖算力服务发展水平。如何摸清算力服务的发展阶段，总结优秀实践和产业经验，提升算力服务质量，匹配算力基础设施规模，成为当下急需解决的考题。人民数据联合中国信息通信研究院共同发起“算力服务领航者计划”。

“算力服务领航者计划”面向产业侧、企业侧和用户侧，通过对产业各方算力服务发展情况的摸查，总结优秀企业经验，形成产业标杆；经过征集、测试、结果分析，形成常态化的算力服务发展观察机制；聚集异构计算、超算、算力网络等关键领域，对其定义概念、技术体系、应用实践、商业落地进行重点追踪；帮助产业提升算力服务化交付质量，解决产业问题，总结产业经验，规范产业发展。

一、征集对象

本次案例征集活动面向所有算力服务相关政企机构、服务商、科研单位及高校等，可自荐、推荐。

二、征集范围

“算力服务领航者计划”共设置“方案组”和“质量组”两个组别：方案组组别，聚焦标准化、技术赋能、模式创新、商业实践四个方向，主要关注算力服务产业相关标准研究内容，或相关技术的创新应用，商业实践方案设计等，申报组别需提交有关内容的申报书。

1.标准化方向：主要聚焦算力服务相关标准化内容、科研课题等，申报内容包括但不限于对算力服务的定义、应用场景要求、技术体系框架、能力要求等方面。

2.技术赋能方向：主要聚焦算力服务发展及应用过程中，所使用到的各类关键技术及解决方案，如算力管理、调度、建模等，可提供全新技术应用方案、现有技术的重新使用方案或技术在创新场景中的应用方案等内容。

3.模式创新方向：主要聚焦算力服务发展过程中的服务方式、交易模式、采购形式等模式上的创新内容，方案内容包括但不限于如交易模式设计、定价方案、服务方式、采购方式设计等内容。

4.商业实践方向：主要聚焦算力服务的商业实践方案，包括但不限于有关算力服务实践过程中的真实案例、实践计划、或全新的商业实践方案等。

质量组组别，聚焦算网质量与算力效能两个方向，主要关注算力服务厂商提供的解决方案、产品或系统的相关效能、业务体验等，申报组别需有经过第三方权威机构测试的真实数据作为衡量指标，或由主办方按照统一测试方案及工具进行测试。

1.算网服务质量方向：主要面向从事算力服务的相关厂商，以业务体验为主要衡量指标，对算力资源站之间的算网性能、企业算力资源池之间算网体验进行测试，具体测试指标包括但不限于操作相应时间、完全加载时间、终端计算时间等。

2.算力服务效能方向：主要面向从事多样性算力和高性能算力服务的相关厂商，以硬件服务性能测试和场景服务性能测试为主要考察指标，评审组将依据统一的测试方案，在不同应用场景下对申报案例的性能和效率进行持续性测试，并对测试结果进行展示。

三、案例要求

（1）申报单位应确保所有申报材料的真实性，若涉嫌提供虚假信息，一经发现将取消申报资格，并由报名单位承担相关后果。

（2）申报企业应按照主办方模板要求完成申报材料，无缺项漏项。材料撰写文字表达正式、规范，无明显错误。

（3）案例主体无负面舆情，无违法违规行为。

（4）本次“算力服务领航者计划”案例征集活动最终解释权归主办方所有。

四、征集时间及方式

1.征集时间：9月1日-10月31日

2.提交方式：在人民数据官网、中国信息通信研究院官网、人民数据微信公号、H5等渠道点击下载算力服务领航者计划方案组/质量组案例申报书，参与者按要求填写后发送至邮箱：yanjiuyuan@peopledata.com.cn和wangyumeng1@caict.ac.cn（两个邮箱均需发送），有关图片、媒体报道复印件、视频等可作为附件同时发送。

联系电话：杨老师：13718171505 陈老师：18600369316 王老师：13313201077

五、案例宣传

“算力服务领航者计划”优秀案例将会优先收录进《算力服务白皮书》《算力服务创新产品名录》中，白皮书将在“算力服务大会”上发布。此外，活动还设置了“算力不为人知的故事”“专家点评优秀案例”“算力英雄”“算力中国万里行”等算力服务特色栏目，挖掘优秀案例背后的故事，助力优秀案例深度解读和广泛传播，详情请见申报书。

点击下载“算力服务领航者计划方案组/质量组案例申报书”

(责编：曹淼、李源)

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