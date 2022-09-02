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国资委：国企改革三年行动完成率均超98% 补短板强弱项仍是重点

2022年09月02日10:28 | 来源：人民网
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巩固深化国企改革三年行动 补短板强弱项专题推进会现场。 来源：国资委

人民网北京9月2日电 （黄盛）“各中央企业和各地改革三年行动工作台账完成率均超过98%。”国务院国有企业改革领导小组办公室副主任，国务院国资委党委委员、副主任翁杰明在9月1日召开的巩固深化国企改革三年行动补短板强弱项专题推进会上表示，国企改革三年行动取得了显著成绩，但改革仍存在不平衡、穿透基层一线不够、部分重点改革任务形到神不到、改革质量和实效仍需提高等突出问题。

据悉，今年是国企改革三年行动的收官之年。翁杰明说，结合实践中反映的共性问题，切实提升补短板强弱项的紧迫感和针对性，聚焦五大类任务：一是聚焦权责清晰，公司治理相关任务重在精准衔接、磨合运行、优化提升；二是聚焦普遍激活，“三能”机制相关任务重在落实见效、拓宽拓深、形成氛围；三是聚焦核心竞争力，资源优化配置相关任务重在整体优化、措施有力、形成新格局；四是聚焦示范引领，上市公司相关改革任务重在规范运作、提升质量、成为表率；五是聚焦提升监管效能，国资监管相关任务重在统一规范、有机联动、协同高效。

此次会议还提出，要有力有序有效推进专业化整合相关工作，努力在培育世界一流企业和专精特新企业上迈出新步伐。翁杰明表示，要继续大力推动资源向主业企业、优势企业、“链长”企业集中，鼓励更多企业和地区形成“一业一企、一企一业”新格局；要主动挖掘央企之间、央企与地方国企之间跨企业、跨层级、跨区域的整合空间，在更广范围促进资源优化配置。 

“在决战决胜国企改革三年行动的关键阶段，要精耕细作、全力攻坚，确保如期高质量完成三年行动各项任务。”翁杰明说，各地、各中央企业要更加关注有利于促进增长、畅通循环、科技创新、防范风险的改革举措，更加关注抓好能够促进本企业、本地区整体面貌发生根本性变化的重大改革举措。

翁杰明认为，国有企业党委（党组）要在补短板、强弱项各项工作中切实发挥领导作用，基层党组织要有效发挥战斗堡垒作用，有效凝聚广大干部职工精准发力、集中攻坚，更好促进党建工作与改革发展、生产经营深度融合。

(责编：鲁婧、高雷)
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