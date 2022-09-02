原标题：南京银行北京分行持续发力普惠金融

今年以来，南京银行北京分行将普惠金融作为全年工作重中之重，在总行的领导下，分行600余名干部员工团结奋斗、笃行不怠，克服新冠疫情等重重困难，保障业务平稳有序开展，全力推进普惠金融“增量、扩面、提质”，纾困小微企业，践行责任金融。

南京银行北京分行“普惠金融特别行动计划”落地实施以来，分行多次牵头组织召开条线专题会议，研判市场政策变化，优化配套机制，集中信贷资源助力解决广大小微企业“急难愁盼”，更好彰显普惠金融本质内涵。2022年，分行普惠金融工作质效不断增强，普惠金融贷款余额保持较快增长。同时，进一步加大对小微企业无还本续贷支持，累计续贷率达15.09%。不仅如此，减费让利力度进一步加强，分行主动承担贷款操作过程中产生的评估费、抵押登记费、公证费、保险费等，减免开户手续费，服务实体、惠企利民。

南京银行北京朝阳门支行近年来深耕文化市场，积极对接文化产业客群，不断拓宽深挖业务渠道，并于去年末入选首批“国家文化与金融合作示范区文化金融专营组织机构”。新冠疫情给文化市场带来了巨大冲击，许多文化企业都在后疫情时代挣扎求存，南京银行北京朝阳门支行在严控风险、合规展业的前提下，深入企业调研走访，纾困文化企业。某影业投资公司，由于拍摄地疫情防控要求，在拍影视作品停摆长达半年，前期投资回报周期因故延长，企业资金周转困难，一度面临破产风险，南京银行北京朝阳门支行了解后，积极为客户排忧解难，最终企业授信获批1500万元，首笔放款500万元，用于影视作品后期制作及宣发费用支出，持续为企业的生存“造血”“输血”。

作为分行的科技支行，南京银行北京中关村支行在3月初的日常走访营销时了解到，某“专精特新”环保能源企业，主营市政供热服务，企业现金流一度吃紧，企业正常运营发展受阻。南京银行北京中关村支行随即开展贷前调查、撰写授信报告，在分行业务管理、授信审批等部门的支持配合下，不到一周时间即顺利放款，解企业燃眉之急。为表达对南京银行提供专业快捷服务的肯定和感谢，企业负责人特地来到北京中关村支行送上了锦旗。

新发地普惠批量项目推广一年多来，南京银行品牌已经在市场打响，南京银行信贷服务得到了新发地众多商户的认可和信赖，该项目稳中有进，目前授信客户近60户，授信额度近1亿元。新发地市场的背后，连接着各地实体农贸市场和千千万万农村种植养殖户，新发地市场的繁荣，带动了广大农村地区的发展。新发地各商户业主大都从农村走向城市，用自己辛勤的汗水，书写了“城乡融合发展”的生动一笔。南京银行北京分行坚守为民初心，厚植为民情怀，践行责任金融，服务实体经济，为助力“乡村振兴”、促进“共同富裕”注入金融活水。

近期，南京银行北京分行正积极与属地监管机构、财税部门在政策、操作等层面进一步对接，推动南京银行普惠金融系列特色产品在北京地区落地投放，为惠及更广大小微企业、助力地方经济社会发展，贡献南京银行力量。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经