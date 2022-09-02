人民网北京9月2日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，9月1日“2022质量安全第一课”暨第六届“质量安全”全国少年儿童绘画活动启动仪式在京举行。

在当天的启动仪式上，市场监管总局质量监督司发布儿童和学生用品安全守护行动阶段性成果。数据显示，三年来，共检查儿童用品生产经营主体30余万家，开展产品质量监督抽查近6万批次，举办质量宣传活动2万余场（次），守护行动取得了良好社会反响，有力推动了儿童和学生用品质量提升。

市场监管总局质量监督司司长刘敏介绍，今年“六一”前夕，市场监管总局组织各地市场监管部门，聚焦社会舆论高度关注，与少年儿童身心健康密切相关的重点产品，持续深入开展守护行动，进一步夯实儿童和学生用品质量安全堤坝。

截至目前，已对5.1万家经营户开展监督检查，开展行政指导和约谈2084次，监督抽查儿童和学生用品1.51万批次，发现并处置不合格产品774批次，风险监测产品3242批次，开展技术帮扶1498次，开展宣传教育活动2554次。

活动上，有关单位还向6所参加活动的学校赠送了消费品质量安全相关书籍、画笔和防疫物品；消费品和特种设备质量安全领域相关专家现场为孩子们授课，并互动解答质量安全问题；与会学生代表向全国中小学生宣读了《致全国少年儿童的一封质量安全倡议书》。

据介绍，此次活动由市场监管总局主办，中国消费品质量安全促进会承办，中国儿童少年基金会和《消费指南》杂志社协办。活动旨在让质量安全走进校园，通过宣传科普学生用品、特种设备等质量安全知识，教育引导孩子们增强质量安全意识，培养质量安全素养。

(责编：鲁婧、高雷)

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