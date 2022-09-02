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中消协：月饼过度包装损害消费者权益 应摒弃这样的“仪式感”

2022年09月02日11:17 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （记者孙博洋）3层包装拆开后只有2块饼干；一小捧果肉被分装在9个方盒子里；体积硕大的化妆品礼盒中仅放有60毫升精华液……中秋将至，中国消费者协会针对月饼过度包装发布了中秋消费警示。

中消协认为，近年来，商品过度包装现象愈演愈烈，豪华过度包装粽子、月饼等层出不穷，不仅直接损害了消费者的权益，让消费者承担不必要的开销，同时也造成资源浪费和环境污染等诸多问题，已经引起社会广泛关注。

据全国人大环境与资源保护委员会的调查显示，我国包装废弃物约占城市家庭生活垃圾的10%以上，其体积构成家庭生活垃圾的30%以上；每年包装废弃物总量达1.5亿吨，其中70%以上是过度包装造成的。

中消协表示，从保护消费者权益角度看，商家通过过度包装吸引购买增加利润，部分消费者购买过度包装的产品获得“仪式感”，看似“一个愿打，一个愿挨”，但实际上消费者的利益受到了损害，增加了不必要的支出。对消费者来说，硕大繁复的包装盒拆开只能扔掉，只有“身陷其中”的产品才具有真正的使用价值。而包装的成本包含在商品价格内，最终还是转嫁到消费者头上。如果所有商家都出于增加利润的目的，让过度包装之风愈演愈烈，久而久之在货架上只能看到过度包装的产品，消费者只能被迫接受，并最终失去自主选择权。

据了解，为节约资源保护环境、保护消费者权益，2022年5月24日，市场监管总局（国家标准委）批准《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》（GB 23350-2021）国家标准第1号修改单（以下简称《标准》），《标准》对月饼和粽子的规定自2022年8月15日起实施。

《标准》对月饼包装“瘦身”主要体现在四个方面，一是限制包装层数，要求月饼的包装层数最多不超过三层；二是压缩包装空隙，减少包装盒中不必要的空隙，避免“盒大饼小”；三是降低包装成本，对于销售价格在100元以上的月饼，将包装成本占销售价格的比例从20%调减为15%，对于销售价格100元以下的月饼，包装成本占比保持20%不变，同时要求包装材料不得使用贵金属和红木材料；四是严格混装要求，月饼不应与其他产品混装。

中消协表示，节约资源、保护环境是每一个人的责任，通过种种华而不实的“面子工程”带来所谓的“仪式感”，非但不是文明先进的象征，反而是低俗落后的行径，应当受到全社会的共同抵制。

同时，中消协倡导广大消费者在节日选择月饼时，践行绿色低碳的生活方式，追求文明、健康的生活理念，主动选择包装简约适度的产品，抵制奢华浪费的包装产品，摒弃华而不实的“面子工程”。

(责编：鲁婧、高雷)
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