人民网北京9月2日电 （焦磊）当前，企业加速推进数智化转型，是推动数字经济高质量发展的基础支撑。面对数智化转型过程中的多元需求与复杂特性，数智化的平台、应用、服务亟待创新升级。日前，用友在2022全球商业创新大会上发布了商业创新平台“用友BIP3”，实现从平台技术、应用架构到场景服务、生态体系全面突破创新，这标志着用友商业创新平台发展到第三个阶段。

王文京在2022全球商业创新大会发表演讲。主办方供图

用友网络董事长兼CEO王文京在演讲中表示，数智化是全球企业实现转型升级的关键路径，“数智企业”是数字经济时代企业发展的新范式。以全新发布的“用友BIP 3”为依托，用友将持续使能企业数智化，助力企业高质量发展，推动企业服务产业升级，参与数字经济建设，服务国家经济转型。

赋能数字经济时代企业发展新范式

“企业推进数智化的最终目标，是为了实现更高质量的发展。”用友网络董事长兼CEO王文京表示，企业在VUCA（易变性、不确定性、复杂性、模糊性）时代，不必恐惧和焦虑，只要坚定信念，持续商业创新，就是最好的应对，并努力实现新的突破与发展。

近年来，以用友为代表的企业云服务和软件提供商持续研发、加速创新，带来了创新型、社会化、绿色态的新商业：实现企业产品与业务创新、组织与管理变革，从而创造新的需求和市场；实现更广的端到端社会化商业协同；创造供给与消费机会更加公平的商业秩序，实现生态共赢。

根据IDC《2022用友BIP经济与社会影响力白皮书》预测，2020-2030年，用友BIP的数智服务将带动中国4.5万亿元的经济增长，与其共同成长的生态伙伴也将获得最高可达6.3倍的放大效应。

王文京讲述数智企业六大特性。主办方供图

“客户导向、生态共荣、员工能动、实时感知、数据驱动、智能运营是数智企业应当具备的六大特性。”王文京表示，企业要想成功转型“数智企业”，需要着眼于需求和供给两侧。

具体来说，从需求侧出发，首先应当将数智化融入公司战略，并作为战略实现的关键路径。其次，结合企业的关键业务主题和痛点，选择与适合的平台与应用服务提供商、专业服务商合作，推进业务模式与流程、组织与管理的变革。

从供给侧出发，企业服务提供商应当提供领先的平台、应用服务，专业切实的咨询、实施、开发等专业服务，人才及培训服务，坚持企业业务价值导向，与企业长期合作，持续迭代优化。

以核心技术为引擎 服务企业数智化转型

平台底座变得更重要、多元、强大；提供的服务从流程应用服务，向流程应用服务（PSaaS）与数据应用服务（DSaaS）相融合的结构转变；形态上从工具型、套件式应用系统，跃升为平台化、生态化多元服务群……数智化时代，各行业产业形态呈现百花齐放态势，愈加复杂的企业数智化转型需求，也深刻影响着企业服务的产品结构与形态。

据介绍，本次发布的“用友BIP3”，在平台技术、应用架构、创新服务等方面实现多项重大突破与升级，包括5项首创或领先的技术、6大领先的应用架构、465项创新服务，以及快速增长的生态体系。

在平台创新方面，作为用友BIP的PaaS平台，用友iuap运用多项首创和领先技术，并结合数据中台、智能中台、低代码开发平台、连接集成平台等方面打造了智能新底座，为企业客户和伙伴提供先进技术，全面赋能企业数据治理，构建统一的数据底座。

王文京在2022全球商业创新大会发表演讲。主办方供图

依托领先的架构能力，“用友BIP3”支持社会级的数字化建模，实现了从企业级到社会级的跨越，帮助企业突破边界，打造柔性、灵活的组织管理模型，支撑企业实时管控，提供更易用、高可配、个性化的场景组装能力，实现领域应用扩展的高弹性。

据了解，“用友BIP 3” 由数智底座、创新服务、生态体系三大战略构成，覆盖智能财务、数字人力、敏捷供应链、智慧采购、智能制造、数字营销、数智研发、数字项目、数智资产及智慧协同等十大核心领域，提供多达465个创新服务，是目前全球领域覆盖最多的企业云服务群。

“‘用创想与技术推动商业和社会进步’是用友多年前就确定的使命。”王文京表示，“用友BIP3”定位为数智商业的应用级基础设施、企业服务产业的共创平台，用友将通过服务企业数智化转型与商业创新，推动数字经济与实体经济深度融合发展。

生态共创 与伙伴携手推动数智化发展

随着企业数智化进程的不断加速，单一企业、单一产品逐渐难以满足客户更高层次的需求。平台化、生态化，已经成为当今企业发展的必由之路，需要企业服务提供商更加紧密地共创与协同。

据介绍，用友以“融智·聚力”为核心生态战略，“用友BIP3”的生态模式向深度聚合演进，打造了弹性包容的生态组织流程、构建了数据互通的生态运营平台、提供了规模应用的融合解决方案，协同大规模的应用、服务与技术生态伙伴，深度满足客户数智化需求。

截至目前，用友BIP通过“PaaS+SaaS+ISV云生态”全面开放赋能，推动ISV伙伴合作2032家；拥有专业服务伙伴332家，战略资源合作伙伴61家，销售增值伙伴超过3000家；并与超过4000家院校及培训伙伴基于用友BIP做数智化人才的培训，开发者生态活跃数超过108万；用友BIP云市场入驻伙伴超过10000家，入驻产品超过16000款。除此之外，还将累计带动256.5万个就业岗位的产生。

在数智化和信创国产化的双重需求下，用友BIP正不断拓宽生态版图，成为数智化产业和社会化生态的大国重器。

根据Gartner与IDC等权威机构数据显示，用友是全球十大企业级应用软件厂商之一，也是全球ERP SaaS市场TOP10中唯一的亚太厂商，持续位居中国应用平台云服务APaaS市场及企业应用SaaS市场占有率第一，在中国企业应用SaaS超大型、大型企业市场连续多年稳居市场占有率第一，是中国企业数智化与软件国产化的领军企业。

截至目前，累计已有32324家大型及中型企业客户选择了用友BIP开展数智化转型与商业创新，包括国投集团、中核集团、中国广核集团、等大型企业。随着BIP3的推出，用友将通过服务企业数智化转型与商业创新，与生态伙伴一起共建全球领先的商业创新平台、商业创新产品和服务生态，进而带动企业服务产业的发展。

王文京表示，商业是造福的事业，所以商业是美好的，为了更美好，用友将聚合十万家生态伙伴、亿级社群个人，服务超过千万家企业客户，为客户创造单一组织不能企及的价值，为中国和全球的商业创新创造独特价值，并创造巨量的就业和创业机会，推动商业革新进步，促进经济高质量发展，共同推进激动人心的、全新数字经济时代的商业创新。

(责编：鲁婧、高雷)

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