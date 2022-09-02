中国银行业协会供图。

人民网北京9月2日电 （记者罗知之）9月2日，以“数字经济时代的金融科技发展应用与安全”为主题的中国国际服务贸易交易会“2022中国金融科技论坛”在京召开。中国银行业协会党委书记、专职副会长邢炜在论坛上表示，近年来，金融科技的快速发展为商业银行提供了持续不断的创新动力，数字技术和数据要素正在改变中国银行业发展轨迹，金融与科技的深度融合持续推动银行业提质增效，数字化转型成为商业银行高质量发展、更好服务实体经济的关键。

邢炜介绍，银行业数字化转型既是顺应数字经济快速发展的必然要求，也是深化供给侧结构性改革、提升自身竞争力的内在需要，更是提升服务实体经济质效、助力数字经济发展的责任担当。中国银行业协会和普华永道联合发布的《中国银行家调查报告2021》显示，推进数字化转型连续两年成为银行业高质量发展的首要战略重点，大型银行金融科技走向纵深，中小银行全面拥抱金融科技。现阶段，银行业数字化转型实践呈现五个新特征：

一是金融科技整体投入持续加大。超七成银行近三年金融科技投入占营业收入比重超2%。分银行类型来看，大型银行和股份制银行对金融科技的投入最高，农商行对金融科技投入的增速最明显。2021年上市银行年报显示，国有大行平均科技投入为179.2亿元，股份制银行为62亿元，城商行为8.1亿元，农商行为4.7亿元。

二是金融科技人才建设发力明显。近八成银行的金融科技人数占员工总数比重超2%，多数银行大量引入大数据、区块链、云计算、人工智能等关键领域技术专家。金融科技人才开发主要通过两种途径：内部挖掘人才进行复合型培养，以及外部常态化吸收人才；金融科技人才培养主要采取两类措施：优化科技人员发展路径，以及建立专项激励机制。

三是金融科技各项技术逐步落地。银行家关注度最高的三项技术为大数据、区块链和云计算。大数据技术已日趋成熟，且已证明可被广泛应用到银行的业务营销、风险管理、后台管理等多个环节，有助于提升管理效率、降低运营成本、创新业务模式。区块链在商业银行的主要应用包括跨界贸易融资、供应链融资等。

四是数字人民币带来发展新机遇。发展数字经济，数字人民币试点成为重要突破口。银行家对推广数字人民币工作高度评价，最为看好“显著降低银行日常经营成本”和“降低反洗钱风险”两项机遇，同时普遍关注其安全风险机制建设。

五是更加关注金融科技公司合规风险。监管部门高度关注金融与科技融合带来的风险，强化监管科技运用和金融创新风险评估。在选择外部合作机构时，银行家第一关注科技公司的科技实力，第二关注风控措施，第三关注产品和解决方案的成熟度和标准化程度。

(责编：罗知之、高雷)

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