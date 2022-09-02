人民网北京9月2日电 （记者许维娜、翁奇羽）9月1日，年度主题为“服务合作促发展 绿色创新迎未来”的2022年中国国际服务贸易交易会（服贸会）在北京正式开展。

扩大规模、突出“双碳”，本届服贸会亮点纷呈。环境服务是服务贸易12大领域之一。2022年服贸会新设了环境服务专题，重点展示生态环保、绿色节能新技术、新应用，助力实现“双碳”目标。

今年新设的环境服务专题以“双碳赋能 焕发创新动力”为主题，设立低碳能源、气候与碳经济、碳中和与绿色技术、创“双碳”示范城市（天然氧吧城市）四大专区，集中展示全球环境服务领域的最新成果和技术应用。鼓励国内急需的节能降碳、环境保护、生态治理等技术和服务进口，鼓励企业开展技术创新，为全球环境服务领域企业搭建合作交流平台。

除了展览外，本届服贸会期间，环境服务专题还围绕“碳达峰碳中和”、双碳赋能产业发展、碳交易、绿色城市等热点话题开展论坛会议近30场，包括气象经济高峰论坛、2022绿色发展国际高峰论坛、碳市场与碳金融峰会等。

9月1日，观众在国家会议中心二期新设的环境服务展区内参观。人民网记者 翁奇羽摄

9月1日，在国家会议中心二期新设的环境服务展区内，参观者正在拍摄太阳能汽车。人民网记者 翁奇羽摄

9月1日，在国家会议中心二期新设的环境服务展区内，参观者正在体验新能源汽车。人民网记者 翁奇羽摄

9月1日，在国家会议中心二期新设的环境服务展区内，工作人员正在为参观者讲解气候与碳经济的关系。人民网记者 翁奇羽摄

9月1日，在国家会议中心综合展区的丰田展台，观众正在参观氢燃料电池车。人民网记者 翁奇羽摄

9月1日，在国家会议中心综合展区的国家电投展台，观众正在参观“氢腾”FCS80燃料电池系统。人民网记者 翁奇羽摄

(责编：鲁婧、高雷)

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