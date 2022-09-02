人民网北京9月2日电 （记者王仁宏）据农业农村部消息，近日，农业农村部印发《关于加强主要农作物品种绿色通道和联合体试验管理工作的通知》（以下简称《通知》），从规范品种审定绿色通道和联合体试验入手，全面提升主要农作物品种审定管理水平，优化种业营商环境，为保障国家粮食安全提供高质量的品种支撑。

《通知》要求，农业农村部开展为期1年的品种审定绿色通道和联合体试验专项整治，由绿色通道企业和联合体试验牵头单位开展自查，各省（自治区、直辖市）组织开展统一抽查，农业农村部适时分片区组织开展飞行检查，并通过全国种业投诉举报平台接受社会监督，相关情况将集中通报，切实加强主要农作物品种管理，营造种业创新良好环境。

《通知》指出，主要农作物品种审定制度是种子法为保障国家粮食安全而设定的一项重要制度，品种试验是审定制度的基础支撑和科学依据。此次专项整治以提高审定品种水平为目标，聚焦品种绿色通道、联合体试验通道问题，突出关键环节，加强督促指导，健全部省协同、标准统一的品种试验管理工作机制，提高品种试验的科学性和真实性，切实增强品种审定的可靠性和权威性，更好满足农业生产需要。

《通知》提出了五方面具体措施。一是健全品种试验监督管理机制，明确全国农业技术推广服务中心、农业农村部科技发展中心、省级种业管理部门的管理责任及绿色通道企业、联合体成员单位的主体责任。二是规范品种试验主体管理，建立绿色通道、联合体试验主体清单，定期向社会公开。三是严格品种试验方案审查，杜绝试验方案“带病”实施，从源头保障品种试验的科学性和规范性。四是加强品种试验质量检查，规范实施过程管理，杜绝数据弄虚作假，保障试验结果的真实性和有效性。五是依法处理不合格试验主体，对不合格试验主体和问题品种严格按照《主要农作物品种审定办法》相关规定进行处理。

(责编：王仁宏、高雷)

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