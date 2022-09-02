原标题：摸清资金流转链路，欧科云链协警追踪涉案金额逾5千亿

2022世界人工智能大会上，参展企业欧科云链展示了协助警方打击虚拟货币类新型犯罪的黑科技产品。其主打区块链安全业务的链上天眼近日完成千万级黑灰地址库升级，累计地址标签总量达4亿，较此前扩充近1倍。此次升级，提供包括制裁、诈骗、网络钓鱼、黑客、暗网等13个维度的地址覆盖，支持从可疑交易和恶意地址两个维度分析链上地址风险（以“地址健康度”评分展现）。

结合天眼2亿实体标签库，可帮助用户在地址交互前完成风险筛查、地址预警等工作，方便用户根据地址风险特征采取针对性行动。截至目前，链上天眼已追踪涉案地址数近729万，涉案金额预估5033亿元人民币，单个案件平均涉案金额7000万。

近年来，人工智能、大数据、云计算、区块链和5G通信等数字技术在改变传统生产制造模式、增加服务便捷性的同时，也催生了元宇宙等新业态和新模式的发展，让数据日益凸显出其重要性。以区块链为底层基础设施的元宇宙为例，其产生的海量数据将通过区块链进行固化流转，数字化空间的安全仍然需要依赖对大量数据的处理与分析，因此链上数据治理能力也愈加重要。

欧科云链作为全球领先的区块链大数据与技术服务提供商，自2013年成立以来，一直致力于链上大数据分析和安全治理的技术创新。近年来，随着应用层的不断丰富，数据也从单纯的文本数据，增加了图片、视频、文档等类型。欧科云链基于区块链+大数据+人工智能技术应用落地多个领域研发，推出基于插拔式框架的扩展，利用OLAP数据库做离线+实时分析，蜂巢架构为核心底层技术的OKLink区块链浏览器，及通过机器学习、人工智能算法建模等关键技术推出的“链上天眼Pro”系列产品等，形成了基于链上数据处理与应用的全链条产品矩阵。

“数据安全是数字经济时代的重要阵地，也是欧科云链在区块链产业的战略方向。”欧科云链副总裁、欧科云链控股执行董事张超表示，欧科云链接下来将继续深耕区块链大数据，赋能链上治理和智慧城市建设，并参与行业标准制定，助推行业健康安全发展。（沈文敏）

(责编：曹淼、李源)

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