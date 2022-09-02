9月2日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第四场，主题是“推动原材料工业高质量发展”。（图片来源：工业和信息化部）

人民网北京9月2日电 （记者申佳平）9月2日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部原材料工业司副司长张海登介绍，据有关机构测算，原材料工业碳排放约占规模以上工业排放总量的2/3以上，约占全社会排放总量一半以上，是节能降碳的主战场。工业和信息化部高度重视绿色低碳发展，注重先立后破、统筹推进，科学制定行动路线，注重在保障高质量有效供给的基础上，有序推进“双碳”工作。

一是编制重点行业碳达峰方案。近期工业和信息化部联合有关部门发布了工业碳达峰实施方案，对原材料工业进行了总体部署。同时，牵头制定有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施；配合制定了石化化工、钢铁行业碳达峰方案。

二是完善政策标准体系。推动建立重点领域碳达峰标准体系。制定高碳产品和高耗能产业目录，研究开展分级分类管理。会同四川省编制电炉短流程炼钢高质量发展引领工程实施方案。建立23家行业典型企业联系机制，开展“解剖麻雀”碳足迹跟踪式调查分析。

三是加大低碳技术推广力度。组织遴选原材料工业“二十大低碳技术”。编制有色金属行业低碳技术路线图，发布鼓励推广应用技术和产品目录，积极推动氢冶金、非高炉炼铁等新工艺新技术推广应用。

四是实施绿色低碳技改行动。围绕“对标找差距、技改上水平”，明确标准路径，推动实施重点行业绿色低碳技改行动。积极发挥化工等行业碳消纳、碳固定优势，探索各行业互联互通、共生共赢的耦合发展新模式，推动能源资源梯级利用和产业循环发展。推进钢铁工业超低排放改造、清洁生产和能效提升。

张海登指出，下一步，工业和信息化部将围绕落实石化化工、钢铁、有色金属、建材碳达峰方案，着力在淘汰落后产能、开展节能低碳行动、推进超低排放改造和清洁生产、提升资源综合利用水平等方面下功夫，支持绿色低碳技术攻关和支持行业公共服务平台建设，促进先进技术示范试点，加快提升原材料工业绿色发展水平，为如期完成碳达峰、碳中和目标任务贡献行业力量。

(责编：申佳平、高雷)

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