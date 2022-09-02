9月2日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第四场，主题是“推动原材料工业高质量发展”。（图片来源：工业和信息化部）

人民网北京9月2日电 （记者申佳平）“‘一代材料，一代装备’，新材料产业是战略性、基础性产业，是新一轮科技革命和产业变革的关键领域。”9月2日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部原材料工业司副司长邢涛介绍，2012年以来，我国形成了全球门类最齐全、规模第一的材料产业体系。

邢涛表示，十年来，我国新材料产业在创新能力、产业规模、集聚效应等方面取得了长足进步。主要表现在以下四个方面。

一是产业规模迅速扩大。2012年以来，新材料产业总产值年复合增长率超过20%，在原材料工业占比达15%，形成了全球门类最齐全、规模第一的材料产业体系。

二是企业实力不断壮大。培育形成以材料为特色的单项冠军企业196家、专精特新“小巨人”企业998家。

三是关键材料实现突破。自主研发的一批新材料有力保障了航空航天、信息通信等重大装备重大工程。如，复合材料主结构件应用于“天和号”空间站核心舱；铝合金厚板等应用于C919大飞机；超纯净、超均匀集成电路材料取得突破；0.015毫米“手撕钢”实现世界首创。

四是集聚效应持续增强。形成环渤海、长三角和珠三角地区为代表的新材料产业聚集区，新材料领域培育了4个先进制造业集群、14个战略性新兴产业集群、19个创新型产业集群、96个新型工业化产业示范基地。

邢涛同时表示，工业和信息化部积极履行新材料产业统筹部门职责，协同相关部门，发挥各方作用，补短板、锻长板、优生态，主要开展了以下四方面工作。

一是加强顶层谋划。“十三五”以来，联合有关部门制定促进新材料发展系列指导文件。

二是提升保障能力。搭建民机材料等重点领域上下游合作机制，围绕关键基础材料短板，引导整机牵引、材料产学研一体化协同攻关。

三是促进推广应用。开展重点新材料首批次保险补偿，推动190个品种500亿元新材料产品进入初期市场。

四是完善创新体系。建设新材料生产应用示范、测试评价、资源共享等三类29个平台。健全新材料统计和标准体系，完善新材料学科建设、强化各类人才培养。

邢涛指出，下一步，工业和信息化部将坚持目标导向和问题导向，持续优化新材料创新发展生态，统筹推进短板突破和材料先行，加快促进新材料产业发展壮大。

(责编：申佳平、高雷)

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