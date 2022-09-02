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工信部：我国已建成60家智能制造示范工厂、数字化车间

2022年09月02日15:20 | 来源：人民网
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9月2日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第四场，主题是“推动原材料工业高质量发展”。（图片来源：工业和信息化部）

人民网北京9月2日电 （记者申佳平）“总体看，原材料工业数字化智能化水平走在了前列。”9月2日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部原材料工业司副司长冯猛介绍，2021年，我国原材料工业关键工序数控化率达69%，已建成60家智能制造示范工厂、数字化车间，7家智慧化工园区，培育了一批世界知名的高水平智能制造标杆企业。

“如，宝武集团的‘黑灯工厂’，改变了‘灯火通明、炉火通红、热浪滚滚’的传统作业景象，车间不开灯全智能生产，实现从‘体力炼钢’向‘指尖炼钢’转变。”冯猛表示，原材料工业是典型的流程工业，具有原料来源多、工艺流程长、工况环境复杂等特点，数字化转型要求高，难度大。近年来，原材料工业积极拥抱新技术、新业态，不断探索与5G、工业互联网、大数据、人工智能的融合发展路径。工业和信息化部重点开展了两方面工作。

一是强化顶层设计。编制“十四五”原材料工业发展规划，明确加速产业转型数字化是“五化五工程”的重点任务之一。印发有色金属行业智能工厂（矿山）建设、建材工业智能制造数字转型和“工业互联网+安全生产”等政策文件，组织编制石化、化工、钢铁等重点行业智能制造标准体系建设指南。

二是加强示范引领。开展数字矿山、智能工厂、工业互联网平台试点示范及智慧化工园区创建。编选建材行业智能制造数字化转型典型案例，召开数字化转型先进企业现场经验交流会，加快成功经验、先进模式推广。指导成立有色金属行业智能制造联盟，构建跨领域共赢生态圈。

(责编：申佳平、高雷)
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