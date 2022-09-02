9月2日，工业和信息化部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第四场，主题是“推动原材料工业高质量发展”。（图片来源：工业和信息化部）

人民网北京9月2日电 （记者申佳平）“全面推广绿色低碳建材。发展应用绿色建材，已成为我国建材工业转型升级的重要方向、建筑绿色低碳的重要支撑、美丽乡村建设的迫切需要。”9月2日，在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部原材料工业司副司长邢涛介绍，十八大以来，我国加快推动绿色建材创新发展，鼓励在农房改造、绿色建筑、装配式建筑、超低能耗建筑等工程建设项目中优先应用，认证绿色建材58个大类产品，形成较为完善的产品体系，培育8个绿色建材国家新型工业化产业示范基地。

邢涛表示，今年以来，工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部、商务部、市场监管总局、国家乡村振兴局等六部门共同谋划启动了绿色建材下乡活动，组建了活动推进组，先后批复浙江、山东、天津、四川、福建、湖南、广东等七个省（市）作为试点地区，发布了首批产品清单和企业名录，建立了信息发布平台和电商平台，开展了“领军企业惠民行动”，获得绿色建材认证的1337家企业2876种产品参与了绿色建材下乡活动。目前，已指导召开浙江、山东、天津站下乡活动启动会。

邢涛指出，下一步，工业和信息化部将按照“部门指导、市场主导、试点先行”的原则，联合相关部门推动“三个一批”。

一是开展一批特色活动。指导试点地区举办不同形式的线上线下活动，鼓励企业创新方式、让利于民，助推绿色消费，努力增强消费者尤其是农村消费者的参与度和获得感。加强宣传引导，树立绿色消费理念，加快绿色建材推广应用。

二是培育一批优势企业。优化产业创新生态，努力打造绿色建材高端品牌，促进产业集群化发展，提升高质量供给能力。

三是打造一批绿色建造解决方案供应商。促进服务型制造，围绕推广应用难点，美丽乡村建设痛点，形成全产业链解决方案，强化典型示范、特色示范。

(责编：申佳平、高雷)

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