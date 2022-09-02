人民网北京9月2日电 （记者李彤）“长期以来，我国养老金融市场需求大，但优质供给不足，市场潜力未得到充分释放。”在2022年中国国际服务贸易交易会期间举办的“首届北京养老金融创新发展峰会”上，参会嘉宾表示，要针对不同养老服务形式，探索创新的金融产品，提供广覆盖、多样化、有针对性的金融服务，助力缓解人口老龄化的“百年之虑”。

“银发经济”迎来发展新机遇。今年以来，国务院办公厅印发的《关于推动个人养老金发展的意见》，确立了政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的个人养老制度框架；银保监会发布的《关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知》，明确支持银行保险机构开展个人养老金业务，并规定了基本标准和原则。同时，各地区也相继出台了发展养老金融、推动金融服务适老化改革等相关举措。

在会议上，北京市地方金融监督管理局党组成员、副局长赵维久表示，一系列政策红利，让养老发展插上了“金融翅膀”，装上了创新的引擎，养老金融的创新发展未来可期。伴随着老龄化社会的到来，专业化、市场化的养老需求快速增长，以老年用户为主体的“银发经济”在加速崛起。

与此同时，发展养老金融也是完善社会保障的题中之义。在人口老龄化进程中，社会保障面临的考验首当其冲。我国基本养老保险面临的主要问题是“一柱独大”“二柱短板”“三柱滞后”。

“第一支柱的替代率过高，既加重了基本养老保险可持续发展的压力，也制约了二、三支柱的发展。”北京市卫生健康委党委委员，市老龄办常务副主任，市老龄协会党委书记、会长王小娥认为，发展养老金融是完善老年保障的重要措施之一，也是深化供给侧结构性改革，推动实施积极应对人口老龄化国家战略的重要举措。

全国政协委员、中国社科院世界社保研究中心主任郑秉文表示，我国要加快发展多层次、多支柱养老保险体系，多支柱养老金可以夯实应对老龄化的社会财富储备。第三支柱个人养老金的覆盖范围应该是“正规就业+灵活就业+退休人员+非就业等特殊群体”。目前，我国灵活就业人员比例越来越大，第三支柱个人养老金适合这个群体。

有业界人士表示，发展专业化的养老金融是顺应养老市场发展，增加养老保障供给，提高国民财富的重要方式。不过由于我国养老金融起步较晚，当前养老金融产品品类还不够丰富。针对养老产业投资规模大、回收周期长等特点，亟需金融机构发挥金融优势、创新金融产品，持续探索融入养老“生态圈”。

北京人寿党委书记、董事长郭光磊表示，人身险公司在提供养老保障和对接健康服务方面拥有优势。在提供养老保障方面，寿险合同具有期限长的特点，在为客户提供养老保障方面有更长的资本运营周期。在提供健康管理服务方面，通过将健康险产品与医疗和健康管理服务相结合，能够更好地满足长寿时代保险客户的需求。

“开创养老金融发展新局面要聚焦‘场景化’建设，完善养老跨界合作生态。”北京银行党委副书记、行长杨书剑认为，要主动寻找场景、融入场景、打破边界，探索医疗、康养、护理、旅游、入学等不同业态的跨界融合。

北京康养集团常务副总经理李洋认为，要积极打造以普惠为特色的养老产业金融，提供更稳健性、保障性、灵活性、自主选择性的养老金融产品和服务供给，助力缓解人口老龄化的“百年之虑”。

(责编：王仁宏、高雷)

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