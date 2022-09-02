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联想晨星机器人亮相服贸会：展现虚拟与现实交互的沉浸体验

2022年09月02日15:38 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （黄盛）在2022年中国国际服务贸易交易会（下称“服贸会”）期间，联想研究院自主研发的“远程替身”机器人——联想晨星机器人S1在会场亮相。

展台现场，很多参观者都对这个长着四个轮子，“脖子”长长的“大家伙”驻足观看。戴上晨星AR眼镜后，晨星机器人S1所采集的画面直接浮现在了眼前，这种虚拟与现实交互的沉浸式体验，吸引了大家的目光。

联想晨星机器人S1亮相服贸会。 受访者供图

据悉，联想晨星机器人S1独特的“远程临场”功能，做到了不出大门，便可“放眼千里之外，运筹帷幄之中”。作为一款“远程替身”机器人，S1将元宇宙与工业机器人进行融合，让使用者免去了车途劳顿之苦与繁杂的出行手续，便可获得身临其境的远程观测体验。此外，S1的外壳材料采用的是可回收塑料和低碳铝，在提高性能和耐用性之余，也更加低碳环保，契合了本届服贸会“绿色创新”的主题。

在结构设计等细节之处，S1可折叠式的设计对收纳、搬运机器人都提供了便利性，有效增强了使用场景的覆盖范围。同时，机身搭载的高清触控屏，能够播放展览须知等，让S1实现了参观和展示的“二合一”功能。

目前，S1已用于世界大型化工厂区、园区的远程巡视中，为提升企业经济效能，降低审厂成本提供了智能化解决路径。与此同时，S1还可广泛运用在科技馆、博物馆、城市馆等各类场馆中，参观者可以远程实时接入进行参观游览，打破了开放时间和场馆空间的限制，进一步释放拓展消费场景，挖掘市场潜力。

(责编：王仁宏、高雷)
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