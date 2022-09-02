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中国人再次漫步太空有何不同？

2022年09月02日16:37 | 来源：央视网
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　　　央视网消息：9月2日0时46分，航天员陈冬、刘洋关闭出舱舱门，1时55分，蔡旭哲打开问天实验舱段间舱门，迎接战友凯旋，出舱活动取得圆满成功。

　　此次出舱活动是任务最多也是最复杂的一次，航天员首次从问天实验舱气闸舱出舱、由小机械臂辅助实施的出舱活动，检验了航天员与小机械臂协同工作的能力，验证了问天实验舱气闸舱和出舱活动相关支持设备的功能性能。

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　　首次启用问天气闸舱 空间更大出舱更便捷

　　在这次出舱之前，航天员已经通过天和核心舱的节点舱完成了4次出舱任务，为什么这次要用问天气闸舱？

　　相比天和核心舱的节点舱，问天实验舱的气闸舱由于不需要兼顾对接来访飞行器的功能，因此它的内部比较平整，同时它的内部体积也更大，更有利于出舱活动的顺利进行。

　　气闸舱出舱面朝地球 节点舱出舱面向星空

　　不同于天和节点舱，问天气闸舱的出舱口被设计成了面向空间站的“下方”，因此，从天和节点舱出舱时，航天员看上去像是从下往上爬，从问天气闸舱出舱像是从上往下钻，航天员出舱后看到的景象也会大有不同。

　　专家告诉我们，此次出舱验证问天气闸舱的出舱功能后，未来它将成为整个空间站系统的主要出舱通道。

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　　　问天舱小机械臂表现优异 后续将担大任

　　此次出舱，航天员通过问天实验舱上搭载的小机械臂完成了各项工作。小机械臂的主要功能和大机械臂类似，它能真实模拟人手臂的灵活转动，通过旋转结构，在前后左右的任何角度和部位抓取物体，并且可以在问天实验舱表面爬行。

　　问天舱上搭载的小机械臂相较于在核心舱上搭载的机械臂来说，身材更娇小、更灵活，运动精度更高。未来，大机械臂和小机械臂将会组装形成一个更大的机械臂，完成一些舱外设备的安装。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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