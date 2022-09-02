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国家外汇局：我国外汇市场运行总体平稳 韧性较强

2022年09月02日17:18 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （黄盛）今日，作为2022年中国国际服务贸易交易会金融服务专题主论坛的“2022中国国际金融年度论坛”在北京举办。国家外汇管理局副局长郑薇在论坛上表示，今年以来，我国外汇市场运行总体平稳，呈现出较强的韧性。

具体来看，上半年货物贸易直接投资等基础性国际收支顺差继续发挥主导作用，促进国际收支实现自主平行，其中经常账目顺差是1691亿美元，与同期国内生产总值之比1.9%，继续处于合理的均衡区间。当前我国跨境资金流动总体稳定，境内外汇供求保持基本平衡。

此外，上半年我国高附加值产品出口表现突出，主要贸易伙伴进出口均保持增长。同时，我国服务贸易进出口连续多年保持全球第二位，生产性服务2010到2021年进出口年均增速为9.8%，逐渐成为引领产业向价值链高端延伸的重要力量。

郑薇表示，当前我国经济长期向好的基本面没有改变，并继续吸引直接投资和中长期资产配置为目的的资金流入。2022年上半年，我国直接投资净流入749亿美元，其中来华直接投资净流入1496亿美元，显示我国市场对外资保持较强的吸引力。

郑薇进一步说，接下来，外汇管理部门将进一步深化外汇领域改革开放，推进跨境贸易和投融资便利化，服务实体经济发展。同时，加强外汇收支形势的监测和分析，不断完善外汇市场宏观审慎+微观监管两位一体的框架，维护外汇市场的稳健运行和国家经济金融安全。

(责编：王仁宏、高雷)
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