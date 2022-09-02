人民网北京9月2日电 （黄盛）今日，作为2022年中国国际服务贸易交易会金融服务专题主论坛的“2022中国国际金融年度论坛”在北京举办。中国银行保险监督管理委员会副主席周亮在论坛上表示，党的十八大以来，防范化解金融风险取得重要阶段性成果。金融风险从发散逐步转为收敛，一批重大隐患被“精准拆弹”。

据周亮介绍，过去五年，银保监会累积处置不良贷款约12万亿元，超过之前12年总和。高风险“影子银行”的规模较历史峰值压降约29万亿元，近5000家P2P网贷机构全部停止运营，一批金融违法犯罪分子得到惩处，金融秩序明显好转。

周亮表示，银保监会将坚持统筹发展与安全，牢牢守住不发生系统性风险的底线。要平衡好稳增长和防风险的关系，在保持经济大局平稳前提下，有序处置风险，稳妥化解中小金融机构的风险，支持地方发行专项债补充中小银行资本，积极地应对不良资产的反弹，完善大型企业债务风险监测和处置，保证房地产融资平稳有序，支持地方保交楼、稳民生，促进房地产市场平稳健康发展，强化金融立法和制度建设，推进监管大数据平台建设，优化监管协同机制，提升监管效能。

(责编：王仁宏、高雷)

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