人民网北京9月2日电 （黄盛）今日，作为2022年中国国际服务贸易交易会金融服务专题主论坛的“2022中国国际金融年度论坛”在北京举办。中国证券监督管理委员会副主席方星海在论坛中表示，在多方面共同努力下，我国资本市场经受住了严峻考验，交易保持活跃，功能发挥良好，为稳定宏观经济大盘和社会预期发挥了重要作用。同时，我国资本市场已经成长为世界第二大市场，开放程度日益提升，吸引了越来越多国际投资者积极参与。下一步，中国证监会将统筹发展与安全，全力支持稳住经济大盘，推出更多有力度、有深度的开放举措，推动资本市场高质量发展。

据方星海介绍，在全球主要市场股权融资普遍低迷的背景下，今年前7个月沪深交易所共有178家企业IPO上市，合计融资3459亿元，IPO数量和融资金额均居全球首位。两市再融资合计3825亿元，保持了较高水平。同时，证监会会同相关方面加强期货和现货市场联动监管，严防过度投机，有效防控动力煤、原油等基础工业品价格持续上升风险。成功应对了国际市场镍期货极端逼空行情对国内镍期货市场的外溢风险。推出中证1000股指期货和期权，活跃了“专精特新”上市股票的交易，期货市场保持平稳运行，有效助力保供稳价工作大局。

在谈到推出更多有力度、有深度的资本市场开放举措时，方星海表示，证监会将继续稳步推进市场机构产品全方位制度型开放，推动境外上市新规立法程序，做好改革实施后的配套规则、系统建设等准备工作；拓展优化互联互通存托凭证业务，支持更多上市公司互联互通存托凭证发行上市；进一步优化完善沪深港通机制，推动交易所、债券市场互联互通取得一致进展；稳步扩大商品和金融期货国际化品种，支持开展期货产品结算价格授权合作，实现期货市场开放路径多元化。

方星海还表示，证监会将进一步加强开放环境下的监管能力和风险防范能力建设，坚持放得开、看得清、管得住的要求，加强对跨境资本流动的监测，保持资本市场平稳运行；落实好中美跨境审计监管合作协议，为资本市场高水平开放构建可预期的国际监管环境；继续加强与境外机构投资者沟通，不断提高A股市场投资便利性，不断增强外资投资我国资本市场的信心。

(责编：王仁宏、高雷)

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