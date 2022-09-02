人民网北京9月2日电 （黄盛）今日，作为2022年中国国际服务贸易交易会金融服务专题主论坛的“2022中国国际金融年度论坛”在北京举办。中国人民银行调查统计司司长、新闻发言人阮健弘在论坛中表示，当前，中国经济延续恢复发展的态势，经济社会发展不断取得新成绩，同时也面临一些挑战，需要进一步发挥金融的支持作用，巩固经济恢复发展。

阮健弘说，当前，消费价格上涨相对温和，也为货币政策的调控创造了良好的条件。货币政策要进一步做好跨周期的调节，保持货币信贷平稳、适度增长，保持流动性合理充裕，助力经济发展。同时，中国人民银行也密切关注国内外的通胀走势，不搞大水漫灌，不超发货币，保持物价水平基本稳定。

在继续营造合理充裕的流动性环境之外，阮健弘表示，将继续丰富和完善结构性货币政策工具箱；中国人民银行资金要充分地发挥撬动作用，引导金融机构的资金配置，并强化激励约束，确保精准滴灌；结构性政策工具需要与总量工具协调配合，共同维持流动性的合理充裕。

在谈到进一步深化金融改革开放时，阮健弘认为，利率市场化改革要进一步健全市场化利率形成和传导机制。汇率市场化改革要增强人民币汇率的弹性，加强预期管理。人民币国际化坚持在市场主导的基础上完善人民币跨境使用的制度安排，增加政策的便利性和可操作性。同时，不断健全金融监管体系，提高监管能力，守住不发生系统性金融风险的底线。

阮健弘表示，中国下一步，人民银行将着力进一步提升金融服务实体经济的力度和质效，兼顾短期和长期，经济增长和物价稳定、内部均衡和外部均衡，支持统筹疫情防控和经济社会发展

(责编：王仁宏、高雷)

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