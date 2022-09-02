人民网北京9月2日电 （记者杜燕飞）日前，在冶金工业规划研究院主办的2022（第十三届）中国钢铁节能减排论坛上，与会嘉宾认为，多年来我国钢铁行业在超低排放改造方面取得明显成效，但节能降耗也面临着发展瓶颈期，需要在产业结构调整、产业协同谋划、低碳转型规划、智能化建设等多方面着手推动钢铁行业绿色转型发展。

中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波表示，节能减排是钢铁行业转型发展的重要任务之一，既是行业绿色发展的核心内涵，也是企业奠定生存基础、赢得市场竞争、谋划长远发展的具体抓手。近年来，我国钢铁行业节能减排，特别是超低排放改造方面成果凸显。据统计，2021年全国重点大中型钢铁企业吨钢综合能耗达到549千克标准煤，较2012年下降约53千克标准煤，下降幅度接近9%。

“我国钢铁行业超低排放改造工作整体进展良好，主要表现在：促进行业整体水平不断提升；促进污染治理技术进步，扩大环保产业规模；促进运输结构调整和相关产业快速发展；促进钢铁产能集中区域空气质量改善。”生态环境部大气环境司司长刘炳江表示，钢铁企业付出努力、投入资金，在有组织、无组织、清洁运输、监测监控等方面进行升级改造，涌现出一大批花园式工厂，改变了全社会对钢铁企业的认识。

在何文波看来，当前，钢铁行业节能减排仍需应对市场形势严峻、污染物排放要求更高、节能降耗进入发展瓶颈期、低碳转型面临多重任务目标等难点。

“市场压力会促进环境技术和工程的行业共性技术协同研发，促进成熟技术的推广应用，从而变危为机。”何文波说，钢铁企业要通过评估，实现对技术方案和工程进度的整体优化；政府要进一步优化政策导向，强化奖优罚劣，促成优胜劣汰。“两促进”是市场冲击可能带来的正面效果，“两优化”（优化实施方案、优化政策导向）是实现和强化这种效果的必要措施。

针对我国钢铁行业如何实现减污降碳协同发展、高质量完成低碳转型任务，何文波建议，要优化调整产业结构，坚定不移推动超低排放改造，高度重视节能降碳，规划引领低碳转型，积极谋划产业协同，充分用好智能管控。

“国家层面高度重视钢铁行业超低排放改造，将倒逼钢铁企业兼并重组、装备升级，提升钢铁行业整体绿色低碳发展水平，有助于撬动社会有效投资、稳定经济增长，是目前推进‘双碳’工作的重要抓手，也是当前处理好发展与减排关系的重要措施。”刘炳江强调，对于钢铁企业，当前市场优胜劣汰步伐加快，企业间的竞争力差距愈发明显。越是处于行业低谷期，企业越应苦炼内功，提升自身综合竞争力，化压力为动力。

在生态环境部应对气候变化司一级巡视员孙桢看来，对于我国钢铁行业绿色低碳发展，不仅应考虑生产制造端，还应考虑国内外市场需求。在钢铁行业推进应对气候变化和碳减排过程中，应聚焦治理做好规划和监管，做好纳入全国碳交易市场的准备，提升碳排放数据质量管理和碳资产管理水平，并参与气候投融资试点工作。

国家发改委资源节约和环境保护司碳达峰碳中和政策处处长熊哲表示，钢铁行业应坚持目标导向和问题导向，走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，稳妥推进绿色低碳转型。要继续深化供给侧结构性改革，深入推进节能降碳；构建绿色能源流和产业链，推动产业链协同降碳，建议钢铁企业强化主体地位，推动产学研用深度融合，深入研究节能降碳技术发展路线，加强低碳、零碳、负碳等前沿技术的研发与应用。

“未来我国钢铁行业将面临碳排放强度的相对约束、碳排放总量的绝对约束，以及‘碳经济’挑战，当前要做的第一步就是系统推进减污降碳协同工作。”冶金工业规划研究院党委副书记、院长范铁军表示，钢铁企业要抓住我国钢铁行业布局优化调整、产能置换升级、环保搬迁等契机，加大淘汰落后和装备升级，加大氢冶金技术攻关，从根源上减污降碳。要发挥政策引领作用，统筹减污降碳工作，强化产业链协同减排。要以智能化为抓手，提高环保治理设施运行智能化管理水平，建设智能一体化平台，实现精准减污降碳。

(责编：王仁宏、高雷)

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