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技术赋能体育产业智能化升级 两部门征集智能体育典型案例 

2022年09月02日17:19 | 来源：人民网
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人民网北京9月2日电 （王绍绍）8月31日，工业和信息化部办公厅、国家体育总局办公厅联合印发《关于征集智能体育典型案例的通知》，旨在发挥新一代信息技术在体育行业的赋能带动作用，推进国民健康事业智能化升级，助力经济社会发展。

当前，大数据、智能硬件、人工智能、5G等新一代信息技术与体育产业加速融合，运动手环等智能体育产品逐步普及应用，体育场馆等体育设施快速智能化升级，运动健身APP等新业态不断涌现，数字技术正不断改变传统的体育运动模式，智能体育应运而生。

智能体育是体育产业和体育事业发展的重要载体，也是满足人民日益增长的体育需求的重要保障。近年来，国家出台有关政策，推动智能体育事业健康发展。《“十四五”体育发展规划》明确指出，支持大数据、区块链、物联网、云计算、人工智能等新技术在体育领域的创新运用，打造智能运动健身场景，加快相关产品开发。同时，鼓励体育器材企业研发家庭化、智能化运动装备器材。

数据显示，我国体育产业建设规模有望在2025年达到5万亿元，体育消费市场将迎广阔发展蓝海。对此，《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》提出，要“培育壮大智能体育消费新业态”“加强体育等消费跨界融合”“引导体育场馆等改善设施和服务条件”。

据了解，本次征集工作以培育壮大智能体育消费新业态，加强信息消费与体育消费跨界融合为导向，围绕智能体育产品、智慧体育场馆解决方案、智能户外运动设施解决方案、运动健身APP及平台等重点方向，征集并遴选一批技术先进、成效显著、可推广的智能体育典型产品和应用解决方案。

(责编：王仁宏、高雷)
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