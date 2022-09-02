人民网北京9月2日电 （记者栗翘楚）“双碳”目标下，如何高效利用清洁能源已成为交通领域关注的热点议题。近年来，无论是纯电动汽车、插电式混合动力汽车还是燃料电池汽车，我国在多能源动力系统方面持续探索发展。

在此背景下，甲醇燃料以其独特优势，逐渐进入行业视野。业内专家认为，因地制宜推广甲醇汽车的研发应用，不仅可助推国家“双碳”目标在交通领域加快实施，也有助于保障国家能源安全，促进汽车产业能源多元化发展。

业内聚焦甲醇汽车技术创新

提到交通运输领域碳减排，消费者对纯电动和氢燃料电池两条技术路线的新能源汽车较为熟悉，而对甲醇汽车相对陌生。其实，国内甲醇燃料与甲醇汽车发展已历经40余年。

中国科学院副院长张涛表示，积极推进甲醇产业化应用是开发低碳能源、发展循环经济最重要的举措之一，国家“十四五”工业绿色发展规划中，首次将甲醇汽车列入绿色产品，绿色甲醇也被列入绿色低碳技术推广应用工程。

2017年，中国科学院提出“液态阳光”概念，即指在生产过程中碳排放极低，或为临时制的甲醇等液体燃料。

中科院大连化学物理研究所李灿院士表示，液态阳光甲醇在碳中和方面发挥着重要作用，一方面，它可以资源化利用二氧化碳，解决工业刚性排放问题；另一方面，它还可以解决氢能制备与储存，以及运输安全性和成本性等问题。

经过长期的研发和技术储备，凭借可再生能源规模生产的资源优势和完善的能源保供能力，我国甲醇汽车已驶上发展快车道。近日，吉利控股集团董事长李书福在2022年太原能源低碳发展论坛上表示，与太阳能、风能、水能等可再生能源存在间歇性、不稳定性特点不同，液体甲醇既可以将不稳定的可再生能源存储起来，又规避了在储存运输方面的低效和安全隐患，可实现电、氢的稳定存储、运输和加注。

“发展甲醇经济完全契合我国的能源资源禀赋，在现阶段，通过煤炭的清洁高效利用和煤化工产业的低碳绿色转型，使用清洁低碳的甲醇可以起到立竿见影的减碳效果。同时，可以拉动绿色甲醇的技术创新，推动其规模化发展。”李书福说。

中国发展甲醇汽车迎新机遇

20世纪70年代，多国便开始布局甲醇汽车研发，并取得阶段性应用成果。然而，90年代后，受油价回落、关键技术瓶颈、企业策略调整等综合因素影响，甲醇汽车逐渐退出市场。

反观国内市场，中国是全球最大的甲醇生产国和消费国，产能占全球的65%。目前，我国甲醇生产、应用装备技术均处于世界前列，这为我国发展甲醇汽车带来了充分的能源和技术保障。

全球甲醇行业协会主席雷格·多兰表示，当前，甲醇已成为全球生产和国际运输较广泛的化学商品之一。中国已是世界上最大的甲醇生产国和消费国，具备满足全球需求的巨大潜力。此外，甲醇作为碳中和的化学和燃料载体，为可持续生物质和沼气，以及可再生电力制绿色氢气和工业废气、生物源以及空气中捕获的CO2转化提供了桥梁。

“在‘双碳’目标指引下，新能源汽车发展势不可挡，纯电动汽车成为主要发展路线。然而，在我国目前的发电结构中，火电占到70%左右，因此持续探索多种可持续的能源技术路线，成为吉利加速汽车产业转型、助力‘双碳’的一大突破口。”李书福表示，吉利从能源安全和绿色低碳角度出发，解决甲醇发动机零部件耐醇、耐久性能等行业难题，掌握甲醇汽车的核心技术，形成专利200余件，开发甲醇燃料车型20余款，累计行驶里程接近100亿公里，最高单车运行里程超过150万公里，成为全球首个实现甲醇汽车量产的主机厂。

第4代帝豪醇电混动轿车。受访者供图

除发展国内市场，吉利还积极拓展国际市场。今年3月，由吉利控股集团研发生产的甲醇轿车和远程甲醇重卡，开启了在丹麦奥尔堡的测试和示范运行，这也是丹麦首次运行的甲醇汽车，也预示着甲醇将为推动全球交通碳中和发挥重要力量。

政策助力消费环境改善

当然，先进技术进行商业化应用已创造出巨大价值。在国际上，甲醇动力船的开发应用如火如荼，仅从去年以来就有近80艘甲醇动力船订单，全球船运巨头马斯基已订造13艘绿色甲醇集装箱船。

近年来，我国也陆续出台国家政策支持甲醇汽车产业发展。随着《关于加强内燃机工业节能减排的意见》《关于在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见》等政策的陆续颁布实施，国内甲醇汽车在应用推广方面也取得持续向好的发展环境。

虽然我国甲醇汽车在研发、生产环节具有一定优势，但在消费环节中仍有诸多堵点、痛点。业界专家认为，一是甲醇汽车仍处于市场导入期，市场空间小，产品可选种类少、竞争力弱；二是甲醇燃料配套基础设施建设滞后；三是消费者对甲醇汽车认知度低。

对此，吉利探索开拓了一种全新的销售模式“醇车一体化”，该模式根据用户特点和甲醇价格波动规律，通过将甲醇燃料与甲醇汽车进行捆绑，统筹甲醇燃料与甲醇汽车总体经营收益，为用户提供相对稳定和具有竞争力的甲醇燃料，用较长周期消化甲醇价格短期波动对用户造成的影响，消除甲醇燃料市场无序竞争和中间环节不合理利润，降低甲醇汽车运营成本，充分释放甲醇汽车的竞争力。

在政策利好下，抢占绿色能源市场、积极进行能源转型，也成为地方经济发展的增长极之一。

“山西不仅是煤炭大省，也是我国甲醇燃料和甲醇汽车技术应用的发源地、工信部甲醇汽车试点最早的城市，拥有发展甲醇经济的先发优势。目前，吉利汽车山西晋中基地已组织完成多项国家、省级试点示范项目，我们愿意继续扎根山西，坚持科技创新，加大研发投入，携手全球合作伙伴，做好煤炭清洁利用大文章。”李书福说。

(责编：王仁宏、高雷)

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