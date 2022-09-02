人民网北京9月2日电 （记者孙博洋）记者从中国消费品质量安全促进会了解到，9月1日，在全国中小学开学的第一天，“少年儿童食品产业高质量发展大会”在京召开。

据介绍，本次会议的主题为“携手护未来 共治促发展”，是2022年全国食品安全宣传周系列活动之一。

会上，市场监管总局食品生产司司长马纯良表示，食品安全问题是民生之根本、国策之基础。做好食品工作，要强化食品安全管理，严格落实企业主体责任，加强新产品研发和技术创新，坚持高品质发展理念，推动食品产业高质量发展。

中消会副理事长兼秘书长王昆表示，中消会作为市场监管总局直属单位，积极发挥政府部门与企业、消费者之间的桥梁纽带作用，聚焦食品安全与社会共治，开展科普宣传、行业倡议等活动，有力推动了少年儿童食品产业高质量发展。

中国轻工集团公司总经理助理、中国食品发酵工业研究院党委书记、总经理肖丹认为，食品行业安全管理工作涉及27个部委及部门，政企沟通多元而复杂。中消会要充分发挥桥梁纽带作用，建立跨行业、跨领域、跨地域的高端智库，顺应市场需求，做好政府及企业的参谋助手。

会上，中国检验检疫科学研究院副院长张峰详细讲述了食品安全背后的技术支撑，从专业角度阐述了检验检测为食品安全保驾护航的重要作用。

会议上，中消会食品安全与社会共治专业委员会正式启动筹备工作，中国检验检疫科学研究院和中国食品发酵工业研究院承担该委员会的秘书处工作。

(责编：王仁宏、高雷)

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